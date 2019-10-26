ملتقى مبادرات الأولمبياد الخاص المصري بالجامعة الأمريكية

شهدت اليوم السبت ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة فعاليات ملتقي مبادرات الأولمبياد الخاص المصري بمشاركة موظفي شركة متلايف مصر لتأمينات الحياة



حضر اليوم الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري وايلينا بوتاروفا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة وطارق النجار مدير المبادرات بالأولمبياد الخاص المصري ومريم فرج مدير الأنشطة الرياضية بالجامعة الأمريكية ورامي الناظر مدير جمعية الهلال الأحمر بمصر، ومن شركة متلايف مصر لتأمينات الحياة نيفين أدوارد ومريم فاروق مدير الاعلام والعلاقات العامة ومن الاولمبياد الخاص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حضرت رغده مصطفي مدير المنح والاعتماد ، نها جاب الله مدير الاتصالات، ليله الشناوي مدير البرامج الصحية ، فرح رجائي مدير مشاركة الشباب والمدارس الموحدة اضافة إلي مشاركة ٦٩ موظفا و٢٠ طفلا من شركة متلايف لتأمينات الحياة، ٤٠ لاعبا من صغار السن و٣٠ لاعبا من الأولمبياد الخاص المصري، ١٢ طالبا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبمشاركة كلية التمريض بجامعة القاهرة.



عبرت "ايلينا بوتاروفا" عن سعادتها بتواجد موظفي متلايف مع لاعبي الأولمبياد الخاص المصري مشيرة أن تلك المشاركة هي الثالثة علي مدار ثلاث سنوات سابقة.



فيما رحبت "أميرة فرج" بالمشاركين من الأولمبياد الخاص المصري، وموظفي متلايف لتأمينات الحياة بتواجدهم بالجامعة الأمريكية مشيرة أن الجامعه الأمريكية دائما تنتظر هذا الحدث الكبير كل عام متمنيه اقامة هذا الحدث كل أسبوع وليس كل عام.



وقد بدأ اليوم بطابور العرض لجميع المشاركين ثم المشاركة في ٣ مبادرات هامة أولها كان لبرنامج صغار السن من اللاعبين والذي يستهدف اللاعبين الذي أعمارهم من سن ٣ حتي ٨ سنوات ويهدف إلي التدريب علي المهارات الأساسية للحركة كالمشي والوثب واللقف والانحناء والجري المتعرج وذلك من خلال محطات تتضمن تلك الأنشطة الحركية شارك في تنظيمها موظفي شركة متلايف مصر.



أما المبادرة الثانية فهي كانت للرياضات الموحدة المدمجة في رياضات كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة شارك فيها لاعبو الأولمبياد الخاص المصري وموظفي متلايف مصر من خلال فرق مدمجة بين للطرفين للتنافس أمام فرق بنفس المواصفات.



وخلال المبادرتين السابقتين أقيم البرنامج الصحي للاعبين المشاركين في اليوم صغار السن والرياضات الموحدة في عيادات الأسنان وعيادة للتوعية الصحية شارك فيها كلية التمريض جامعة القاهرة ودكتور رامي الناظر مدير جمعية الهلال الأحمر بمصر والدكتورة ماجي هاني طبيب الأسنان لذوي القدرات الخاصة.



واختتم اليوم بتقديم بعض الهدايا التذكارية للمشاركين في اليوم من اللاعبين مقدمه من موظفي متلايف لتأمينات الحياة والتقاط صور تذكارية جماعية.