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رياضة

كم يتقاضى راندي راندي أورتن في الـ WWE قبل انتهاء عقده.. رقم خرافي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:52 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف موقع "wrestling-edge" عن الراتب الذي يتقاضاه أورتن في WWE، حيث يقترب عقده من الانتهاء مع بداية العام المقبل 2020.

ويتقاضى أورتن 3 ملايين دولار في العام الواحد، بالإضافة إلى جدول عمل مخفف فيما يتعلق بالمشاركة في العروض المحلية.

وحسب ما نشره الموقع المختص في أخبار المصارعة العالمية، فإن اتحاد الـ WWE سيرفع عقد اللاعب الجديد .

الجدير بالذكر أن راندي أورتن التقط صورة لنفسه بجوار كلمة "Elite" وهي الكلمة التي تعود إلى اتحاد AEW المنافس والعدو لاتحاد WWE.

وزاد أورتن من حيرة الجماهير عندما علق على تلك الصورة بكلمات تعبر عن العد التنازلي لشيء ما وهي : tick tock tick tock .
كم يتقاضى راندي راندي أورتن في الـ WWE قبل انتهاء عقده.. رقم خرافي
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