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حوادث

التحقيقات: أندريا جمع 100 ألف جنيه من تجارة الحشيش في إمبابة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:16 م
تجارة الحشيش
تجارة الحشيش
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحقيقات نيابة إمبابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، أن تاجر مخدرات تحصل خلال أيام علي قرابة 100 ألف جنيه حصيلة إتجاره في الحشيش.

حرزت النيابة كيلو ونصف حشيش ضبطت بحوزة المتهم وتحفظت علي المبلغ المالي بخزينة النيابة لحين انتهاء التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن معلومات وردت للعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بقيام أندريا. و 29 سنة عاطل بالإتجار في المواد المخدرة مستخدمًا سيارته، فور إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بسرعة إلقاء القبض علي المتهم.

ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة من ضبطه المتهم بمحيط منزله مستقلا سيارته وعثر بحوزته علي7 فرش حشيش وزنت حوالى كيلو و 500 جرام و هاتفين محمولين ومبلغ مالى 95 ألف و 500 جنيه.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.
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