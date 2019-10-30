الجوكر الحقيقي.. خالد الصاوي عن محيي إسماعيل

عبر الفنان خالد الصاوى عن حبه الشديد للفنان الكبير محيى اسماعيل، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام".ونشر خالد الصاوى مقطع فيديو للفنان محيى اسماعيل، على هامش حضوره مهرجان الإسكندرية السينمائي الأخير وعلق قائلًا: "الجوكر الحقيقي".تصدر الفنان محيي إسماعيل قائمة الأعلى تغريدا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بهاشتاج #محيي_اسماعيل وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل على هامش حضوره مهرجان الإسكندرية السينمائي الأخير.يذكر ان اخر اعمال الفنان محيي إسماعيل فيلم الكنز بطولة محمد سعد ومحمد رمضان وهند صبرى وروبى وإخراج شريف عرفة.