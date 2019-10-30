من وسط الموت.. لحظة استخراج فتاة من أسفل أنقاض عقار في القاهرة.. صور

نجحت فرق الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية بالقاهرة فى استخراج فتاة من تحت أنقاض عقارين بمنطقة الدرب الأحمر.
تبلغ لشرطة النجدة بانهيار العقار رقم 9 الحارة النظيفة من شارع باب الوزير بجوار دار المحفوظات دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر .
وجه اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسرعة انتقال رجال الحماية المدنية .
وتبين من المعاينة أن المنزل المنهار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق تعلوه ويقطنه أسرة واحدة ، وانهيار المنزل إلى إنهيار جزء من العقار رقم 7 المجاور للعقار المنهار ، فقامت أجهزة الأمن بإخلاء العقارات المجاورة كإجراء تحفظي لحماية الأرواح لحين قيام مهندسي الحي بالمعاينات اللازمة .
وتمكنت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة فى استخراج فتاة في العقد الثالث من العمر من تحت الأنقاض بحالة جيدة وتم نقلها للمستشفى ولم يسفر الحادث عن ثمة وفيات أو مصابين آخرين .