Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

من وسط الموت.. لحظة استخراج فتاة من أسفل أنقاض عقار في القاهرة.. صور

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:03 م
فتاة اسفل الانقاض
فتاة اسفل الانقاض
Advertisements
كتب محمد صبري
نجحت فرق الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية بالقاهرة فى استخراج فتاة من تحت أنقاض عقارين بمنطقة الدرب الأحمر.

تبلغ لشرطة النجدة بانهيار العقار رقم 9 الحارة النظيفة من شارع باب الوزير بجوار دار المحفوظات دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر .

وجه اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسرعة انتقال رجال الحماية المدنية .

وتبين من المعاينة أن المنزل المنهار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق تعلوه ويقطنه أسرة واحدة ، وانهيار المنزل إلى إنهيار جزء من العقار رقم 7 المجاور للعقار المنهار ، فقامت أجهزة الأمن بإخلاء العقارات المجاورة كإجراء تحفظي لحماية الأرواح لحين قيام مهندسي الحي بالمعاينات اللازمة .

وتمكنت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة فى استخراج فتاة في العقد الثالث من العمر من تحت الأنقاض بحالة جيدة وتم نقلها للمستشفى ولم يسفر الحادث عن ثمة وفيات أو مصابين آخرين .
من وسط الموت.. لحظة استخراج فتاة من أسفل أنقاض عقار في القاهرة.. صور
من وسط الموت.. لحظة استخراج فتاة من أسفل أنقاض عقار في القاهرة.. صور
من وسط الموت.. لحظة استخراج فتاة من أسفل أنقاض عقار في القاهرة.. صور
من وسط الموت.. لحظة استخراج فتاة من أسفل أنقاض عقار في القاهرة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انهيار منزلين فى الدرب الأحمر.. والحماية المدنية تستخرج فتاة حية من تحت الأنقاض | صور

ترشيحاتنا

حاول اغتصابها فمزقت جسده.. ربة منزل تنهي حياة مزارع وتدفنه بمساعدة زوجها

تعليق مثير من رضا عبدالعال على راتب حسن شحاته السابق فى منتخب مصر

هل يغيب عن لقاء ارسنال؟..محمد صلاح ينشر صورة له على تويتر

خناقة بين ياسمين صبري ومتابعيها على تويتر بسبب «شهيد التذكرة»| شاهد

حصان أسوان وكلب شرم وقرش الغردقة.. 3 حيوانات مثيرة في بؤرة أحداث اليوم .. ما قصتها

أم تستغل طفلها في تهريب المخدرات لصديقها المسجون.. ما فعلته سيصدمك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تبدأ إختباراتها الأولية لبديلة 370Z .. صور

بورش 911 GTS كابريوليه دون تمويهات على نوربرجرنج.. صور

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة