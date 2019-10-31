تحولوا لكوم تراب.. ننشر أول فيديو وصور من حادث انهيار عقارين بـ باب الوزير في الدرب الأحمر

ينشر موقع "صدى البلد"، أول صور لموقع حادث انهيار عقارين بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة؛ حيث تحول المنزلان المنهاران إلى أكوام من التراب، وتقوم قوات الإنقاذ بالبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.





وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغًا بانهيار العقار رقم 9 الحارة النظيفة من شارع باب الوزير بجوار دار المحفوظات دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.





ووجه اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، بسرعة انتقال رجال الحماية المدنية.





وتبيّن من المعاينة، أن المنزل المنهار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق تعلوه وتقطنه أسرة واحدة، وأدى انهيار المنزل إلى انهيار جزء من العقار رقم 7 المجاور للعقار، فقامت أجهزة الأمن بإخلاء العقارات المجاورة كإجراء تحفظي لحماية الأرواح لحين قيام مهندسي الحي بالمعاينات اللازمة.





وتمكنت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة فى استخراج فتاة في العقد الثالث من العمر من تحت الأنقاض بحالة جيدة وتم نقلها للمستشفى ولم يسفر الحادث عن ثمة وفيات أو مصابين آخرين.