أفضل أنواع الرجيم المجربة لتفتيت دهون البطن والأرداف للأبد

إذا كنتي تبحثين عن رجيم سريع لإنقاص الوزن وحرق الدهون بدون عناء إليك رجيم سريع لإنقاص الوزن وحرق الدهون وللتخلص السريع من الوزن إليك خطة الرجيم لـ 5 أيام يقدمها موقع بولد سكاى الهندى :



وجبة الإفطار:



قطعة جبن قريش + 1 توست سن أو 3 ملاعق فول من دون زيت +ربع رغيف بلدى



أو بيضة مسلوقة + شريحتان نستو + 1 توست سن



سناك



كوب شاى أخضر



وجبة الغداء:



ربع دجاجة أو علبة تونة من دون زيت + طبق سلطة أو طبق خضراوات مطهوة من دون زيت أو سمن



وجبة سناك:



ثمرة فاكهة



وجبة العشاء:



طبق شوربة حارقة للدهون + شريحة لحم مشوى

