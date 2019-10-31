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مرأة

أفضل أنواع الرجيم المجربة لتفتيت دهون البطن والأرداف للأبد

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:48 م
رجيم
رجيم
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لمياء الياسين
إذا كنتي تبحثين عن رجيم سريع لإنقاص الوزن وحرق الدهون بدون عناء إليك رجيم سريع لإنقاص الوزن وحرق الدهون وللتخلص السريع من الوزن إليك خطة الرجيم لـ 5 أيام يقدمها موقع بولد سكاى الهندى :

وجبة الإفطار:

قطعة جبن قريش + 1 توست سن أو 3 ملاعق فول من دون زيت +ربع رغيف بلدى

أو بيضة مسلوقة + شريحتان نستو + 1 توست سن

سناك

كوب شاى أخضر

وجبة الغداء:

ربع دجاجة أو علبة تونة من دون زيت + طبق سلطة أو طبق خضراوات مطهوة من دون زيت أو سمن

وجبة سناك:

ثمرة فاكهة

وجبة العشاء:

طبق شوربة حارقة للدهون + شريحة لحم مشوى
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