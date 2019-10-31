أخبار الفن| أول رد فعل من فلوكس بعد الهجوم عليه.. ورامي إمام ينشر صورة من بروفايل دنيا سمير غانم دون استئذانها



دافع المنتج على جابر، عن الانتفاضة اللبنانية وأكد تأييده لثورة الشعب ضد النظام الحالي، وذلك من خلال نشره تويته عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".



في ذكرى رحيله.. شاهد آخر صورة لـ حمدي قنديل مع نجلاء فتحي دافع المنتج على جابر، عن الانتفاضة اللبنانية وأكد تأييده لثورة الشعب ضد النظام الحالي، وذلك من خلال نشره تويته عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".



تحل اليوم الخميس ذكرى رحيل الإعلامي حمدي قنديل الذي رحل في مثل هذا اليوم عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.



بعد التنمر عليه والسخرية منه.. هؤلاء يقفون وراء الهجوم على أحمد فلوكس

يتعرض الفنان أحمد فلوكس لحملة هجوم كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يشارك فيها كثير من رواد السوشيال ميديا، فضلا عن عدد من الصحفيين.

رامي إمام ينشر صورة من بروفايل دنيا سمير غانم.. والأخيرة ترد

نشر المخرج رامي إمام عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، صورة لغلاف مجلة "فوج" العربية التي تصدرها الفنان الكبير سمير غانم لأول مرة.

تحل اليوم الخميس ذكرى رحيل الإعلامي حمدي قنديل الذي رحل في مثل هذا اليوم عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.يتعرض الفنان أحمد فلوكس لحملة هجوم كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يشارك فيها كثير من رواد السوشيال ميديا، فضلا عن عدد من الصحفيين.

تحتفل الفنانة الأردنية ميس حمدان اليوم، الخميس، بعيد ميلادها الـ37، حيث إنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 31 أكتوبر من عام 1981.