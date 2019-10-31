أخبار الفن| أول رد فعل من فلوكس بعد الهجوم عليه.. ورامي إمام ينشر صورة من بروفايل دنيا سمير غانم دون استئذانها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
أول رد فعل من أحمد فلوكس على هجوم السوشيال ميديا
تعرّض الفنان أحمد فلوكس لحملة هجوم كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قاموا بانتقاد حماسه الزائد بعد دوره في فيلم "الممر"، مشيرين إلى أنه لم يحارب بالفعل بل إن الأمر كان مجرد تمثيل.
محمد منير يفتتح مهرجان الموسيقى العربية بـ دار الأوبرا .. غدًا
يستعد الفنان محمد منير، لإحياء حفل غنائي غدًا الجمعة بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 والذي يقام في دار الأوبرا المصرية.
بعد السقوط من الحصان.. عاصى الحلانى يكشف سر تواجده فى دبى.. فيديو
كشف الفنان عاصى الحلانى، عن مشروعاته المقبلة بعد أن تعافى تماما من إصابته الأخيرة جراء تعرضه للسقوط أثناء ركوب الخيل.
بعد التنمر عليه.. نشوى مصطفى تدافع عن أحمد فلوكس
بعد الهجوم الذي يتعرض له الفنان أحمد فلوكس حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، دافعت الفنانة نشوى مصطفى عن زميلها، عبر صفحتها على الفيسبوك.
في عيد ميلادها.. الجمهور يهاجم ميس حمدان بسبب سعاد حسني
تحتفل الفنانة الأردنية ميس حمدان اليوم، الخميس، بعيد ميلادها الـ37، حيث إنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 31 أكتوبر من عام 1981.
اختطاف للبلد.. علي جابر يهاجم النظام اللبناني بعنف
دافع المنتج على جابر، عن الانتفاضة اللبنانية وأكد تأييده لثورة الشعب ضد النظام الحالي، وذلك من خلال نشره تويته عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".
في ذكرى رحيله.. شاهد آخر صورة لـ حمدي قنديل مع نجلاء فتحي
تحل اليوم الخميس ذكرى رحيل الإعلامي حمدي قنديل الذي رحل في مثل هذا اليوم عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.
بعد التنمر عليه والسخرية منه.. هؤلاء يقفون وراء الهجوم على أحمد فلوكس
يتعرض الفنان أحمد فلوكس لحملة هجوم كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يشارك فيها كثير من رواد السوشيال ميديا، فضلا عن عدد من الصحفيين.
أول رد فعل من أحمد فلوكس على هجوم السوشيال ميديا
تعرّض الفنان أحمد فلوكس لحملة هجوم كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قاموا بانتقاد حماسه الزائد بعد دوره في فيلم "الممر"، مشيرين إلى أنه لم يحارب بالفعل بل إن الأمر كان مجرد تمثيل.
محمد منير يفتتح مهرجان الموسيقى العربية بـ دار الأوبرا .. غدًا
يستعد الفنان محمد منير، لإحياء حفل غنائي غدًا الجمعة بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 والذي يقام في دار الأوبرا المصرية.
بعد السقوط من الحصان.. عاصى الحلانى يكشف سر تواجده فى دبى.. فيديو
كشف الفنان عاصى الحلانى، عن مشروعاته المقبلة بعد أن تعافى تماما من إصابته الأخيرة جراء تعرضه للسقوط أثناء ركوب الخيل.
بعد التنمر عليه.. نشوى مصطفى تدافع عن أحمد فلوكس
بعد الهجوم الذي يتعرض له الفنان أحمد فلوكس حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، دافعت الفنانة نشوى مصطفى عن زميلها، عبر صفحتها على الفيسبوك.
في عيد ميلادها.. الجمهور يهاجم ميس حمدان بسبب سعاد حسني
تحتفل الفنانة الأردنية ميس حمدان اليوم، الخميس، بعيد ميلادها الـ37، حيث إنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 31 أكتوبر من عام 1981.
اختطاف للبلد.. علي جابر يهاجم النظام اللبناني بعنف
دافع المنتج على جابر، عن الانتفاضة اللبنانية وأكد تأييده لثورة الشعب ضد النظام الحالي، وذلك من خلال نشره تويته عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".
في ذكرى رحيله.. شاهد آخر صورة لـ حمدي قنديل مع نجلاء فتحي
تحل اليوم الخميس ذكرى رحيل الإعلامي حمدي قنديل الذي رحل في مثل هذا اليوم عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.
بعد التنمر عليه والسخرية منه.. هؤلاء يقفون وراء الهجوم على أحمد فلوكس
يتعرض الفنان أحمد فلوكس لحملة هجوم كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يشارك فيها كثير من رواد السوشيال ميديا، فضلا عن عدد من الصحفيين.
نشر المخرج رامي إمام عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، صورة لغلاف مجلة "فوج" العربية التي تصدرها الفنان الكبير سمير غانم لأول مرة.