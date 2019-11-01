فستان أبرز رشاقتها .. مريام فارس تبهر جماهيرها بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة مريام فارس، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.وظهرت مريام فارس، بفستان قصير باللون الأصفر الذى يبرز عن رشاقتها، وبدون اكمام، ووضعت فوقه جاكيت من القطيفة باللون الأسود، وبأكمام طويلة، وحملت حقيبة باللون الأسود على طريقة الكروس التى تتناسب مع إطلالتها الأنيقة مع قرط باللون الأسود وخاتم لليد ليبرز جمالها.وتركت مريام فارس، شعرها الكيرلى متطاير بين كتفيها، وأضافت لمسات رقيقة من المكياج باللون البنى الذى يبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر شفاة باللون البيج الفاتح.