التحفظ على مخزن أدوية مهربة ومدعمة داخل القليوبية

تحفظت أجهزة الأمن بالقليوبية على شحنة كبيرة من الأدوية المهربة والمدعمة ومجهولة المصدر والفاسدة داخل مخزن بمدينة القناطر الخيرية

وكانت معلومات سرية وردت إلى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية من أهالي مدينة القناطر الخيرية بوجود مخزن للأدوية المهربة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمى بالمدينة وتبين وأن المخزن يوجد بمنطقة أرض الكمب ويمتلكه "م.م. ح".

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة داهمت قوة من رجال المباحث المخزن ولجنة من إدارة التفتيش الصيدلى بالقناطر الخيرية وتم ضبط كميات هائلة من الأدوية مجهولة المصدر، والمدعمة والناقصة من الأسواق، حيث يتم بيعها في السوق السوداء، وأغلبها أدوية مذيبات الجلطات وغيرها من الأدوية التي تعالج الكثير من الأمراض المزمنة.





وتم سحب عينات من المضبوطات لفحصها وتم تحرير المحضر اللازم للمتهم بإدارة مخزن للأدوية بدون ترخيص والاتجار في الأدوية دون ترخيص وتخزين أدوية ناقصة من الأسواق لبيعها في السوق السوداء وحيازة أدوية تالفة ومنتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإضافة إلى الاتجار في الأدوية المدعمة من قبل الدولة والمحظور تداولها لدى التجار.



