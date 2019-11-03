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أخبار العالم

كلكن يعني كلكن.. ماذا قال ميشال عون للمتظاهرين في محيط قصر بعبدا؟

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:44 م
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
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رحيم يسري
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في كلمة من داخل القصر الجمهوري في بعبدا، إن "الساحات كثرت ويجب أن لا يجعلها البعض ساحة ضد ساحة وتظاهرة ضد تظاهرة".

وأضاف: "جئتم تقولون إنكم معي لكن أنا معكم ومن خلالكم أرى شعب لبنان كله، وأنا أحبكم "كلكن يعني كلكن"، متابعا: "هذه الساحات تحتاج إلى دعم والفساد لا يذهب بسهولة إلا عند بذل الجهد اللازم".

وأكد ميشال عون أن الفساد لا يُمكن التخلص منه بسهولة لأنّه متجذر ولا نريد ساحات مقابل أخرى.

وأوضح: "رسمنا خارطة طريق مؤلفة من 3 نقاط هي الفساد والاقتصاد والدولة المدنية ونريد تحقيقها رغم صعوبة ذلك".

ويشهد لبنان مسيرات مؤيدة للرئيس عون في محيط قصر بعبدا، بينما يتجمع متظاهرون في ساحات لبنان للمطالبة بإسقاط النظام.
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