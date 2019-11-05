بعد إصابة سائق قطار المنصورة.. فرج عامر يطالب بمواجهة مؤامرة رشق القطارات بالحجارة

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب من المجتمع بجميع مؤسساته وأفراده بالمواجهة الحاسمة مع ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، مؤكدا أن مواجهة هذه الكارثة ليست مسئولية وزارة النقل أو هيئة السكك الحديدية وإنما هى مسئولية المجتمع كله.



وأعرب فرج عامر، فى بيان له، أصدره اليوم، عن أسفه الشديد لإصابة سائق قطار المنصورة في الرأس مما تطلب تعيين طاقم آخر على القطار لاستكمال الرحلة بعد رشق صبية بالحجارة كابينة القيادة لقطار 339 إكسبريس القاهرة- المنصورة على طريق الزقازيق، مؤكدا مثل هذه السلوكيات السلبية تؤثر على حركة مسير القطارات وتحدث تلفيات بالوحدات المتحركة وإضرار بالركاب وطاقم القطار.



وطالب المهندس محمد فرج عامر من الجميع التصدى لهذه الكارثة بكل حسم وقوة والقبض الفورى على مرتكبيها وإجراء دراسة بشأنهم ومعرفة الدوافع والأسباب التى وراء هذه الظاهرة الخطيرة خاصة بعد تكرارها، مؤكدا أن القبض على مرتكبى هذه الجرائم سوف يكشف جميع أبعاد هذه المؤامرة ومن يقفون ويساندون ويدفعون من يقومون بها خاصة أنهم من الصبية صغار السن.