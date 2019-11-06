رئيس ملتقى الحوار والتنمية لحقوق الإنسان : مصر أصبحت تواجه التقارير المسيسة والمعركة مستمرة.. فيديو

أكد سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار والتنمية لحقوق الإنسان أنه سيكون هناك جلسة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان بمصر أمام الأمم المتحدة وستتم مناقشة مدى التزام مصر بمجال حقوق الإنسان مؤكدا أن تلك الجلسة ستكون بمنتصف هذا الشهر.





وأضاف رئيس ملتقى الحوار والتنمية لحقوق الإنسان خلال وجوده ضيفا ببرنامج هنا العاصمة عبر فضائية cbc أن مصر في الفترة الأخيرة أصبح هناك مواجهة لبعض التقارير الكاذبة والمفبركة عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر مشيرا إلى أن هذا كان لا يحدث في أوقات سابقة .





وتابع رئيس ملتقى الحوار والتنمية لحقوق الإنسان أن بعض المنظمات الدولية تساهم في إصدار تقارير مسيسة وغير صحيحة عن مصر وزادت تلك التقارير خاصة بعد ثورة 30 يونيو وتكون بتمويل من دول معادية لمصر.



