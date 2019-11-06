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أخبار العالم

احتفالات في اليمن باتفاق الرياض بين الفرقاء.. صور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:35 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
نشر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن صورًا من احتفالات المواطنين في مديرية سيئون، باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي. 

ووفقاً لموقع المجلس، خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة بالدراجات النارية والمركبات جابت شوارع مديرية سيئون، وتم خلالها إطلاق الألعاب النارية في مختلف مناطق وأحياء المديرية.

وفي منطقة مدودة، انطلقت مسيرة جماهيرية تخللها الألعاب الشعبية مع إطلاق الألعاب النارية وإشعال شعلة فوق جبال المنطقة، في حين ألقيت العديد من الكلمات، أشادت جميعها بوفد المجلس الانتقالي التفاوضي في اتفاقية الرياض.

وعبّر المواطنون المشاركون في الاحتفالية عن فرحتهم بهذا الحدث التاريخي الذي أعطى للمجلس الانتقالي حق تمثيل الشعب الجنوبي في المحافل الدولية.
احتفالات في اليمن باتفاق الرياض بين الفرقاء.. صور
احتفالات في اليمن باتفاق الرياض بين الفرقاء.. صور
احتفالات في اليمن باتفاق الرياض بين الفرقاء.. صور
احتفالات في اليمن باتفاق الرياض بين الفرقاء.. صور
احتفالات في اليمن باتفاق الرياض بين الفرقاء.. صور
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