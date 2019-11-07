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أخبار البلد

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يشارك في معرض الكتاب السابع بالأنبا رويس

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:37 ص
صدى البلد
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سامح سلام
يشارك المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بجناح في معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي السابع، والذى يستمر حتى ٢٢ نوفمبر الجاري بقاعة القديس أثناسيوس الرسولي أسفل الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية.

ويشارك المركز بعدد من العناوين الجديدة من إصدارته ومنها "على خطى السيد المسيح"، "الشهداء المعاصرين- شهداء ليبيا وشهداء البطرسية، إلى جانب كتب للمتنيح مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث وكتب أسئلة الشعب لقداسة البابا تواضروس الثاني، وعدد من كتب الدكتور موريس تواضروس، وجميع أعداد مجلة مصر الحلوة التى يصدرها المركز.

كما يوجد أحدث إصدارات المركز وهو كتاب "تسلمت من أبي" للراحل نيافة الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة السابق حول الفداء والتجسد وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لنياحته.

كان نيافة الأنبا موسى أسقف عام الشباب قد افتتح مساء أمس الثلاثاء، معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي السابع والذي تنظمه أسقفية الشباب بمشاركة 40 دار نشر.
المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يشارك في معرض الكتاب السابع بالأنبا رويس
المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يشارك في معرض الكتاب السابع بالأنبا رويس
المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يشارك في معرض الكتاب السابع بالأنبا رويس
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