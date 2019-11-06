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رياضة

اخبار الأهلي اليوم.. تركى ال الشيخ يعلق على غلاف مجلة النادى.. 5 ملفات تنتظر محسن صالح

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:28 م
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:.


قرار جديد من اتحاد السلة بعد خناقة لاعبى الأهلي والزمالك

قرر اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة حجب جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة عقب صافرة النهاية.

شاهد ..الوداد المغربي يشكو مدرب الأهلي الأسبق لهذا السبب

أصدر نادي الوداد المغربي بيانًا رسميًا إلى الجامعية الملكية ضد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي والحالي لنادي الرجاء المغربي.

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر الإمارات

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة، قادمة من دبي بعد نهاية المعسكر الذي أقيم في الإمارات لمدة أسبوع، في إطار تحضيرات الجهاز الفني خلال فترة التوقف والاستعداد لاستكمال مباريات الدوري العام ومواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس.

5 ملفات تنتظر محسن صالح في الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعيين محسن صالح، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، رئيسًا للجنة التخطيط للكرة.


اخجلتموني.. أول تعليق من محسن صالح على اختياره رئيس لجنة التخطيط فى الأهلى

علق محسن صالح نجم فريق الأهلى والاسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، على قرار تعيينه كرئيس للجنة التخطيط بالنادى الأهلى، خلفًا للشيخ طه إسماعيل.


وفاق وأخوة ومحبة.. تركي آل الشيخ يعلق على غلاف مجلة الأهلى

علق المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على غلاف مجلة النادي الأهلى الصادر اليوم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك

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