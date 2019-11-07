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أخبار العالم

تعاون إسرائيلي قبرصي لإنتاج الغاز من حقل أفروديت

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:39 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
وقعت قبرص، اليوم الخميس، صفقة مع الجانب الإسرائيلي لاستغلال الغاز الطبيعي بقيمة 9,3 مليار دولار.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن قبرص وقعت هذا الاتفاق مع كونسورتيوم يضم شركات شل العملاقة، ونوبل انيرجي ومقرها في الولايات المتحدة، وشركة ديليك الإسرائيلية.

ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة القبرصي، جورج لاكوتريبس، بعد فترة وجيزة من توقيع الاتفاق إن "نوبل إنيرجي وشل وديليك لديها الآن أول رخصة استغلال تمنحها جمهورية قبرص حتى تتمكن من تسويق المخزون".

وأوضحت الوكالة أن مدة الترخيص تبلغ 25 عاما ويشمل حقل غاز أفروديت، الأول الذي اكتشفته قبالة قبرص شركة نوبل إنيرجي ومقرها في تكساس في عام 2011، في وقت تشير تقديرات أنه يحتوي على أكثر من أربعة تريليونات قدم مكعب.

وجاء توقيع الصفقة بعد موافقة الحكومة على مراجعات لاتفاقية مشاركة الإنتاج تمت بناءً على طلب الشركات بسبب الانخفاض الكبير في أسعار المواد الهيدروكربونية منذ منتصف عام 2014.

وأطلقت تركيا عمليات استكشاف منفصلة تتعدى على المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، مما أدى إلى موافقة الاتحاد الأوروبي على إطار قانوني للعقوبات المفروضة على الأفراد والشركات المشاركة في تلك العمليات.
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