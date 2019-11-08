القابضة للتشييد: خطة لمعالجة الخلل في الهياكل المالية ونقص السيولة للشركات التابعة

كشف المهندس هشام ابو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن ملامح استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة والتى يتم وضعها بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير أداء وأعمال الشركات التابعة.



وتابع فى تصريحات له أن خطة التطور تشمل عدة محاور أولها معالجة الخلل الحالي في الهياكل المالية والنقص الشديد في السيولة ووجود أعباء والتزامات مالية عليها تفوق قدرتها بسبب زيادة العمالة وارتفاع الأجور منذ 2011 وحتى الآن وانخفاض حجم العمل وضعف التمويل وارتفاع تكلفته وزيادة المنافسة من القطاع الخاص وهجرة الكفاءات الفنية بالنسبة لشركات المقاولات.



وأضاف أبوالعطا، أن المحور الثاني يتضمن رفع الكفاءة وتطوير العمل في هذه الشركات وخلق قدرة على المنافسة في سوق كبير تتطلب مستوى عالى من الأداء والكفاءة وتقديم منتج عالى الجودة وبتكلفة مناسبة.



وذكر أن المحور الثالث يتضمن تشجيع والعمل على التوسيع في أنشطة شركات المقاولات وخاصة خارج مصر في القارة الأفريقية ضمن خطة الدولة لتوسيع نشاطها وصادراتها وتعاونها مع دول أفريقيا مشيرا الى مشروع جسور المعلن حديثًا وتوسيع نشاطها في الدول العربية الشقيقة وخاصة الخليجية، خاصة مع حاجة الدول التى تحتاج إلى إعادة الاعمار لنشاط هذه الشركات بشكل رئيسي بسبب أنها شركات حكومية مصرية.



وأوضح ابوالعطا أن المحور الرابع هو وضع خطة متكاملة وعلى مدى زمنى مناسب لتحقيق أهداف الشركة في رفع كفاءة أداء الشركات التابعة لها وخاصة شركات الإسكان والتطوير العقاري، من خلال طرح نسبة من هذه الشركات في البورصة المصرية سواء للأفراد أو لمستثمر رئيسي، وكذلك دراسة دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في شركات أكبر لخلق كيانات واعدة.



واشار رئيس القابضة ، إلى ان المحور الخامس الذى يستهدف حصر الأصول المملوكة للشركة القابضة ووضع خطة لتعظيم استثماراتها والعائد منها وفتح مجالات للشركة القابضة نفسها في الدخول في شراكات على الاراضي المملوكة لها تحقق لها استمرارية في العوائد التى تحققها سواء مع الشركات التابعة لها سدادًا للديون والالتزامات المالية عليها أو في الدخول مع مطورين عقاريين خارجيين وهو ما يمكنها من القيام بدورها في دعم الاقتصاد القومى ودعم الشركات التابعة لها.