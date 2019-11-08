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لافروف: انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ تم بشكل فردي..فيديو

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أنه يأمل في إجراء مؤتمر بشان منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

وأضاف وزير الخارجية الروسي خلال كلمته في مؤتمر حظر انتشار الأسلحة النووية أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ تم بشكل فردي.

وتابع وزير الخارجية الروسي أنه رحب باستلام رئيس جديد لمهماته بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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