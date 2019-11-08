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رياضة

نشرة الرياضة | مصر تصفع bein sport.. وتفاصيل حفل أمم أفريقيا.. ومحمد صلاح لا يهتم بالجماهير

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:28 م
عبدالله هشام
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار على مدار الساعات القليلة الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالآتي:

تفاصيل حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما اليوم
على قدم وساق تسير التحضيرات الخاصة بافتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

أنا سعيد.. محمد صلاح يعلنها: لا أهتم بتوقعات الجماهير بأدائى
أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لا يهتم بما تتوقعه الجماهير، أن يقدمه خلال مباريات الريدز.

لمواجهة احتكار bein sport.. كيف تشاهد أمم إفريقيا تحت 23 عاما في المنزل مجانا
تنطلق اليوم الجمعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر الجاري حتى 22 من الشهر نفسه والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

في حوار لـ صدى البلد..مدرب زامبيا الأوليمبي: احترم منتخب مصر.. وواجهتني مشكلة في إحضار اللاعبين للبطولة
تنطلق اليوم منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مصر 2019 والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020؛ حيث تقام مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر ومالي في السابعة من مساء اليوم.

فى بيان نارى .. الكاف يكشف دور مصر فى فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف فسخ تعاقده رسميا، مع شركة لاجادير الفرنسية، الحاصلة على كافة حقوق بث بطولات الاتحاد الإفريقي.

بعد أزمة المطار.. لاعب النصر السعودي على أبواب النيابة العامة
يسعى مسئولو نادي النصر السعودي لإنهاء أزمة اللاعب عبد الرزاق حمد الله مع موظفة بمطار الرياض تحمل رتبة رقيب قبل تحويل الملف إلى النيابة العامة.

أحمد حسن: أتمنى فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا..ولكن
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه يمنى فوز محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا عن عام 2019.

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