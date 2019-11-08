بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. منتخب مصر يكتفي بهدف وحيد في الشوط الأول.. فيديو

انتهى الشوط الأول الذي يجمع منتخب مصر الأوليمبي ونظيره المالي بتقدم منتخب مصر بهدف دون رد بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي باستاد القاهرة الدولي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وسجل هدف منتخب مصر الوحيد مصطفى محمد بالدقيقة 29.



وسيطر منتخب مصر على فعاليات الشوط الأول وكاد صلاح محسن أن يسجل الهدف الأول بعد تسديدة رأسية إلا أن الحارس تصدى لها.



وتعرض ناصر ماهر للإصابة في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول وذلك بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي منتخب مالي، وطالب الجهاز الطبي بإجراء تبديل، لعدم قدرته على مواصلة اللقاء، ودخل عمار حمدي بدلًا منه.



وظهر ناصر ماهر باكيًا وهو يتوجه نحو مقاعد بدلاء منتخب مصر، حزنًا منه على خروجه من المباراة الافتتاحية لأمم إفريقيا تحت 23 عاما.



وانحصر اللعب في وسط الملعب بين المنتخبين مع بعض السيطرة من منتخب مصر بحثًا عن الهدف الأول.



وفي الدقيقة 23 كان التهديد من منتخب مصر بعد عرضية من عمار حمدي إلى أحمد فتوح، إلا أن الأخير سددها رأسية في يد حارس مالي.



ونجح منتخب مصر في تسجيل الهدف الأول عن طريق مصطفى محمد برأسية عقب استقباله عرضية من جانب أحمد فتوح بالدقيقة 29.



وشهدت فعاليات الشوط الأول عنفا ملحوظا من جانب لاعبي منتخب مالي تجاه لاعبي منتخب مصر.



ويدخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - أحمد فتوح - كريم العراقي

الوسط: أكرم توفيق - رمضان صبحي - ناصر ماهر - صلاح محسن

الهجوم: مصطفى محمد



بينما يواجه منتخب مالي الفراعنة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: يوسف كويتا

خط الدفاع: بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي،

سياكا باجايوكو.

خط الوسط: بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني.

خط الهجوم:، إبراهيما كوني.

