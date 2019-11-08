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رياضة

منتخب مصر الاوليمبي يفتتح أمم افريقيا تحت 23 سنة بالفوز على مالي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:07 م
صدى البلد
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نور عادل
حقق فريق منتخب مصر الاوليمبي الفوز الأول له في افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالفوز على مالي بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت اليوم باستاد القاهرة الدولي.

سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم مصطفى محمد بالدقيقة 29 برأسية عقب تلقيه عرضية من جانب احمد فتوح.

وسيطر منتخب مصر على فعاليات الشوط الأول وكاد صلاح محسن ان يسجل الهدف الأول بعد تسديدة رأسية الا ان الحارس تصدى لها.

وتعرض ناصر ماهر للاصابة في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول وذلك بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي منتخب مالي، وطالب الجهاز الطبي بإجراء تبديل، لعدم قدرته على مواصله اللقاء، ودخل عمار حمدي بدلًا منه.

وظهر ناصر ماهر باكيًا وهو يتوجه نحو مقاعد بدلاء منتخب مصر، حزنًا منه على خروجه من المباراة الافتتاحية لأمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب بين المنتخبين مع بعض السيطرة من منتخب مصر بحثًا عن الهدف الأول.

وفي الدقيقة 23 كان تهديد من منتخب مصر بعد عرضية من عمار حمدي الي أحمد فتوح، الا ان الأخير سددها رأسية في يد حارس مالي.

وشهدت فعاليات الشوط الأول عنف ملحوظ من جانب لاعبي منتخب مالي تجاه لاعبي منتخب مصر.

وفي الشوط الثاني حاول منتخب مصر المحافظة على تقدمه بهدف دون رد، مع بعض المحاولات على استيحاء على مرمى منتخب مالي.

وحاول منتخب مالي ادراك التعادل في الشوط الثاني، الا ان خط الدفاع وحارس مرمى محمد صبحي تصدى لهجمات مالي.
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