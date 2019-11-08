وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بشأن سد إثيوبيا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بحفظ حقوق مصر في مياه نهر النيل، وعدم الإضرار بحقوقها.



وأضاف السفير سامح شكري، في تصريحات تليفزيونية، أن مباحثات واشنطن أسفرت جهودها عن وضع حد زمني ملائم لمراحل بناء وإنشاء السد، على ان يكون ملزما لإثيوبيا بمواعيد بدء وملء سد النهضة.



وأوضح شكري، أن البنك الدولي يستطيع أن يضطلع بدور مهم في قضية سد النهضة، مشيرا إلى أنه قادر على استقطاب علماء ودوائر متخصصة لوضع تصور متكامل بشأن هذه القضية، وتطبيق ما يتوافق مع الشرعية الدولية.



وأكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن المادة العاشرة تنص أن في 15 يناير إذا لم يتم التوصل لحلول تحفظ حقوق جميع الأطراف، سيتم اللجوء إلى وساطة طرف رابع، يوكل إليه الأمر.

