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رياضة

أمم أفريقيا .. أحمد ياسر يسجل الثالث لمنتخب مصر فى شباك غانا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:47 م
احمد ياسر
احمد ياسر
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حسن العمدة
أحرز احمد ياسر ريان هدف التقدم والثالث لمنتخب مصر الاولمبي فى شباك غانا في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا على استاد القاهرة ، فى الجولة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا تحت سن الـ23.

وجاء هدف منتخب مصر فى الدقيقة 89 عن طريق ريان بعد تنفيذ ركنية لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية.

وتمكن منتخب مصر من أحراز هدف التعادل فى الدقيقة 80 عن طريق صبحي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

وافتتح منتخب غانا التهديف فى الدقيقة 7 عن طريق ياو يباوا عقب تلقيه عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة لتسكن الشباك.

وأدرك منتخب مصر التعادل فى الدقيقة 17 عن طريق مصطفي محمد عقب تلقيه عرضية من أحمد أبو الفتوح ليقفز على أثرها ويسددها برأسية قوية.

وأضاف منتخب غانا الهدف الثاني فى الدقيقة 46 عن طريق أوبينج بعد خطأ فادح من محمد عبدالسلام بإرجاع الكرة بطريقة غريبة ليستغل مهاجم غانا ويراوغ محمد صبحي حارس المرمى ويسددها بإتقان .
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