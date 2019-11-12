إعلان الطوارئ وفتح الملاجئ والمخابئ.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟

أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ صباح اليوم، الثلاثاء، ورفعت التأهب للدرجة القصوى وفتح الملاجئ والمخابئ وإغلاق المدارس في منطقة غلاف قطاع غزة وعدة مدن إسرائيلية، بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فجر اليوم في غزة.



وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية الجنرال كميل أبو ركن، إنه بناءً على تطور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، تم إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال حتى إشعار آخر.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، كما أعلن عن رفع حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا للرد على اغتيال أبو العطا.



وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.