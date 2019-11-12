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بـ ربع جنيه.. وصفة تطهر القولون وتعالج الإمساك

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:36 م
بربع جنيه.. وصفة
بربع جنيه.. وصفة تطهر القولون وتعالج الامساك
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اسماء محمد
يعانى عدد كبير من الناس من اضطرابات وآلام القولون التى تؤدى فى كثير من الأحيان للمعاناة من الامساك المزمن والشديد مما يسبب الكثير من المتاعب للمصابين به.

وقدم موقع "healthline " طريقة عمل واستخدام وصفة سهلة جدا ورخيصة وفعالة فى تطهير القولون والحد من اضطراباته وعلاج الإمساك، وهى:

- ابدأ الوصفة على الريق فى الصباح ، امزج ملعقتين صغيرتين من الملح بالماء الفاتر" يوصى باستخدام ملح البحر أو ملح الهيمالايا".
- اشرب الماء بسرعة على معدة فارغة ، وفي غضون دقائق قليلة ، ستشعر فى الاغلب بالحاجة إلى الذهاب إلى الحمام.
- كرر الأمر في الصباح وفي المساء ، وتأكد من البقاء في المنزل بالقرب من الحمام لفترة من الوقت لأنك قد تحتاج إلى الذهاب إلى الحمام عدة مرات.
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