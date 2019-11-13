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حوادث

اخبار الحوادث | مصدر ينفي ادعاءات والدة علاء عبد الفتاح.. ليلى سويف تخطو على طريق الإخوان.. اشتعال سيارة على الدائري

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:15 ص
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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عمرو خليفة - محمد زهير
نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، حوادث مأساوية ضمت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل، وفيما يلي أهم ما جاء بها ..


نفى مصدر أمنى ما رددته الدكتورة ليلى سويف والدة المتهم علاء عبد الفتاح المحبوس على ذمة القضية رقم 1356/2019 حصر أمن دولة عليا تحريض على التظاهر، عن عدم زيارتها لنجلها منذ عامين.


قرر المستشار حمادة الصاوى النائب العام إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى بمكتب النائب العام، وتتكون من 3 وحدات رئيسية وهى وحدة التواصل مع وسائل الاعلام ووحدة الاعلام الاليكترونى والتواصل الاجتماعى ووحدة الرصد والتحليل وذلك بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية.


أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أميرة أحمد عبد الله مرزوق، المعروفة بـ «فتاة العياط» لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها، وذلك في القضية رقم 14882 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة العياط.


كشفت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول الملابسات الكاملة لقتل نقاش شقيقه بعدما هشم رأسه بشاكوش، حيث تبين أن المتهم عقب اكتشاف علاقة زوجته الآثمة بشقيقه قرر الانتقام منه.


أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول بحبس زوجة المتهم بقتل شقيقه بمنشأة القناطر بعد اتهامه لها بالزنا 4 أيام علي ذمة التحقيقات.


واصلت الدكتورة ليلى سويف ترويج الأكاذيب وتحريف إنجازات الدولة بل وتخطو خطى جماعة الاخوان الارهابية وتلفق الأحداث وتردد عباراتهم.


وقع حادث أعلى الطريق الدائرى بالمريوطية، أدى لاشتعال النيران في تنك بنزين سيارة بى ام دبليو، وعلى الفور تدخل المواطنون لإنقاذ سائق السيارة والسيطرة على الحريق فور اندلاعه حتى لا يطال سيارات أخرى .
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