التضامن: إنفاق 457 مليون جنيه لأنشطة سكن كريم

قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، ومدير مشروع "سكن كريم"، إنه تم إنفاق 457 مليون جنيه لأنشطة سكن كريم، شملت "تأهيل وتسقيف المنازل، وإنشاء وصلات مياه وصرف صحي للأسر الأولى بالرعاية والتى كانت تعانى من مشكلات.





وأضاف محمد هاشم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أنهم قاموا بإعادة تأهيل المنازل حتى تتوافر فيها أدنى الاعتبارات الآدمية وتتحول إلى سكن كريم.





وأشار مستشار وزارة التضامن إلى أن أكثر من 70 ألف أسرة استفادت من المشروع، وقاموا بالعمل في أكثر من 200 قرية، في 5 محافظات في الصعيد، هي "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر".



