الري تبدأ تكريك بحر يوسف ومقترح توسيع وتعميق بحر وهبي وتحسين المياه ببحيرة قارون

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة وممثلي معهد بحوث الصرف لإستعراض الدراسة الخاصة بمقترح توسيع وتعميق بحر وهبى الآخذ من بحر يوسف بالفيوم و توصيل نهاية امتداد بحر وهبى مباشرة إلى بحيرة قارون وذلك لتحسين نوعية المياة بالبحيرة.

هذا وتم استعراض أعمال المرحلة الأولى لعملية تطوير بحر يوسف بطول 70كم وذلك من خلال تنفيذ أعمال تطهير وتكريك له لتحسين استيعابه وكفاءته، ووجه الوزير بدمج المرحلتين الاولي والثانيه بإجمالي طول 288 كم لتحسين إدارة المياه بالفيوم.

وتجدر الإشارة إلى أن مياه الصرف هي المصدر الرئيسي لتغذية بحيرة قارون ولكن نتيجة زيادة معدلات إعادة استخدام المياه حدث تناقص في كمية المياه الواصلة لبحيرة مما أدى إلى انخفاض منسوبيها وتبلغ مساحة بحيرة قارون ٥٥ ألف فدان وبدأ منسوب البحيرة فى الانخفاض منذ عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠١٨ بمعدل ٣٠ سم كل عام وبعد

تحسين

إدارة المياه من خلال مشروعات تطوير الري وادخال الري الحديث بمحافظة الفيوم تم السيطرة على الانخفاض في المنسوب وكذلك زيادة ١٠ سم عن العام الماضي.