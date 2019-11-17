تزامنا مع القصف الصهيوني ضد غزة.. ميسي يستعد للسفر إلى إسرائيل

يستعد ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة للسفر إلى إسرائيل برفقة منتخب الأرجنيتن، لمواجهة منتخب أوروجواي، وديا غدا، الأثنين.



وكان منتخب الأرجنتين فاز على البرازيل بهدف دون رد، في المباراة الودية التي اقيمت بينهما، الجمعة الماضية، على ملعب " الملك سعود"، ضمن فعاليا موسم الرياض.



وشهدت قائمة الأرجنيتن عودة ليونيل ميسي نجم التانجو، بعد أن غاب عن المشاركة مع منتخب بلاده منذ إيقافه لمدة 3 أشهر فى شهر يوليو الماضى.



وتأتي مباراة الأرجنيتن مع أوروجواي تزامنا مع القصف الصهيوني ضد غزة، والذي أسفر عن استشهاد العشرات.