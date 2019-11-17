أخبار الفن | سر تجاهل عمرو دياب تهنئة أولاده بعيد ميلادهم.. وإصابة ابن شقيقة سيرين عبد النور بالسرطان

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
الرجولة أخلاق.. محمد إمام يدعم أحمد فهمى بعد أزمته الأخيرة
قام الفنان محمد عادل إمام، بنشر صورة تجمعه بالفنان أحمد فهمى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" دعما له بعد أزمته الأخيرة.
وعلق محمد امام على الصورة قائلا: "الجدعنة مواقف و الرجولة اخلاق".
شاهد.. ياسمين صبري تمارس الرياضة في جزر المالديف
نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر صورة لها خلال ممارستها للرياضة في جزر المالديف، حيث تقضي إجازتها.
بـ 9 ملايين لايك.. بيونسيه تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة
أشعلت النجمة العالمية بيونسيه، موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشرها صورا لها بفستان ذهبي ضيق في إطلالة مثيرة.
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن بدء حجز أفلامه للجمهور
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الأحد، بدء حجز تذاكر أفلام الدورة 41 التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 من نوفمبر الجاري.
أحمد السعدني يتهم فتاة بالنصب
اتهم الفنان أحمد السعدني فتاة بالنصب بعدما طالبت مساعدته المادية بسبب مرض والدتها، بعدما اكتشف أنها تدشن حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تتوسل للمشاهير بالوقوف معها.
إصابة ابن شقيقة سيرين عبد النور بالسرطان.. تفاصيل
تلقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور دعوات بالشفاء لابن شقيقتها من قبل متابعيها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، بعد إعلان شقيقتها سابين إصابته بسرطان في الدم.
بسبب شقيقها.. شام ابنة أصالة تتعرض لموقف محرج
تعرضت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، لموقف محرج اثناء اجرائها لبرنامج insider بالعربي بسبب توجيه شقيقها ادم طارق العريان الذي وجه إليه سؤال :" ليه متجوزتيش لدلوقتي".
سر تجاهل عمرو دياب تهنئة أولاده بعيد ميلادهم.. صور
تجاهل النجم عمرو دياب تهنئة أبنته كنزي وابنه عبد الله بعيد ميلادهما العشرين الذي احتفلوا به مؤخرا، خلافا لزوجته السعودية زينة عاشور التي حرصت على تهنئتهما.
الرجولة أخلاق.. محمد إمام يدعم أحمد فهمى بعد أزمته الأخيرة
قام الفنان محمد عادل إمام، بنشر صورة تجمعه بالفنان أحمد فهمى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" دعما له بعد أزمته الأخيرة.
وعلق محمد امام على الصورة قائلا: "الجدعنة مواقف و الرجولة اخلاق".
شاهد.. ياسمين صبري تمارس الرياضة في جزر المالديف
نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر صورة لها خلال ممارستها للرياضة في جزر المالديف، حيث تقضي إجازتها.
بـ 9 ملايين لايك.. بيونسيه تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة
أشعلت النجمة العالمية بيونسيه، موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشرها صورا لها بفستان ذهبي ضيق في إطلالة مثيرة.
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن بدء حجز أفلامه للجمهور
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الأحد، بدء حجز تذاكر أفلام الدورة 41 التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 من نوفمبر الجاري.
أحمد السعدني يتهم فتاة بالنصب
اتهم الفنان أحمد السعدني فتاة بالنصب بعدما طالبت مساعدته المادية بسبب مرض والدتها، بعدما اكتشف أنها تدشن حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تتوسل للمشاهير بالوقوف معها.
إصابة ابن شقيقة سيرين عبد النور بالسرطان.. تفاصيل
تلقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور دعوات بالشفاء لابن شقيقتها من قبل متابعيها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، بعد إعلان شقيقتها سابين إصابته بسرطان في الدم.
بسبب شقيقها.. شام ابنة أصالة تتعرض لموقف محرج
تعرضت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، لموقف محرج اثناء اجرائها لبرنامج insider بالعربي بسبب توجيه شقيقها ادم طارق العريان الذي وجه إليه سؤال :" ليه متجوزتيش لدلوقتي".
سر تجاهل عمرو دياب تهنئة أولاده بعيد ميلادهم.. صور
تجاهل النجم عمرو دياب تهنئة أبنته كنزي وابنه عبد الله بعيد ميلادهما العشرين الذي احتفلوا به مؤخرا، خلافا لزوجته السعودية زينة عاشور التي حرصت على تهنئتهما.