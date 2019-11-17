سر تجاهل عمرو دياب تهنئة أولاده بعيد ميلادهم.. صور

تجاهل النجم عمرو دياب تهنئة أبنته كنزي وابنه عبد الله بعيد ميلادهما العشرين الذي احتفلوا به مؤخرا، خلافا لزوجته السعودية زينة عاشور التي حرصت على تهنئتهما.



نشرت زينة عاشور زوجة المطرب عمرو دياب صورة مجمعة لتوأمها كنزي وعبد الله دياب، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لتحتفل بعيد ميلادهما سويا.



وعلقت زينة على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا حبي، كل منكما أكبر مني الآن، أحبكما". بينما علقت جنا شقيقتهما قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا شباب".



في السنوات الماضية لم يكن الهضبة عمرو دياب يتجاهل أبدا تهنئة أبنائه بأعياد ميلادهم، حيث ننشر هنا صورا من التهاني التي كان يحرص عليها لهم كل عام عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.



وربط البعض شائعات الخلافات بين عمرو دياب من ناحية، وزوجته زينة عاشور وأولادهما من ناحية أخرى، بتجاهل الهضبة لتهنئة كنزي وعبدالله، والتي اندلعت بعد علاقته بالفنانة دينا الشربيني، والتي لم يعلن حتى الآن طبيعتها بالضبط، وما إذا كانت زواجا أم حبا.