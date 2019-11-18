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رياضة

ذهبيتان وفضيتان حصيلة مشاركة منتخب الريشة الطائرة ببطولة الكاميرون الدولية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:01 م
منتخب الريشة الطائرة
منتخب الريشة الطائرة
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عمرو الحلواني
أنهى المنتخب الوطني للريشة الطائرة، مشاركته في منافسات بطولة الكاميرون الدولية، والتي تأتي ضمن خطة إعداد الفريق للمشاركة في البطولات القارية والدولية خلال الفترة المقبلة.

وحقق المنتخب الوطني نتائج مميزة في البطولة، وحصد 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين، حيث توج فريق الزوجي سيدات بالمركز الأول والميدالية الذهبية من خلال هادية حسني وضحى هاني.

وفي منافسات زوجي المختلط حقق الفريق المصري المكون من أدهم حاتم وضحى هاني المركز الأول والميدالية الذهبية، في حين حصد فريق زوجي الرجال المركز الثاني والميدالية الفضية من خلال أحمد صلاح وأدهم حاتم، وفضية أخرى في زوجي المختلط لكل من، أحمد صلاح وهادية حسني.

وضمت قائمة المنتخب المشارك بالبطولة كل من، أحمد صلاح الدين وأدهم حاتم وهادية حسني وضحى هاني، ومعهم المدير الفني رامي إبراهيم.

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