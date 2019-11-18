تسريبات إيران تكشف عن العميل 134832 داخل مكتب سليم الجبوري.. والأخير يرد

كشفت وثائق سرية مسربة للاستخبارات الإيرانية، نشرها موقع "إنترسيبت" الأمريكي وصحيفة "نيويورك تايمز"، أن طهران وضعت مكتب رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري تحت قبضتها عبر التحالف مع عميل كبير.



وقالت الوثائق، إن سليم الجبوري يتمتع بعلاقة جيدة مع إيران، لافتة إلى أن أحد كبار مستشاري الجبوري السياسيين كان عميلا مهما للاستخبارات الإيرانية، حيث حمل اسم "المصدر 134832" في برقيات الاستخبارات الإيرانية.



وذكر العميل لضابط المخابرات الإيراني المسؤول عنه أنه "حاضر في مكتب الجبوري بشكل يومي ويتابع اتصالاته بعناية مع الأمريكيين"، مطالبا بتطوير علاقات أوثق مع الجبوري، لعرقلة الجهود الأمريكية في العراق.



ومن جانبه، علق سليم الجبوري، اليوم الاثنين، على هذه التسريبات، نافيا أن يكون أحد موظفيه عميلا لإيران، قائلا إنه يثق تماما في مساعديه.



ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام عراقية، أضاف الجبوري: "كمسؤول من الطبيعي أن يكون لدي علاقات مع الجميع، لكن الوثائق التي نشرت قد تحمل في طياتها تقليبا للشارع".