أبو الغيط يدين تسليم إيران مقر سفارة اليمن في طهران إلى الميليشيات الحوثية

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن شجبه واستنكاره لما أقدمت عليه السلطات الايرانية أمس من اعتراف رسمي بتمثيل الميليشيا الحوثية لديها وتسليمها مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في طهران والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها.



واعتبر أبو الغيط هذه الخطوة خروجًا فاضحًا عن الأعراف الدبلوماسية وانتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة قرار 2216.



وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن مثل هذه الخطوة تعكس إصرارًا ايرانيًا على الإمعان في السلوك العدائي بهدف زعزعة استقرار اليمن بما يترتب عليه من تهديد لأمن جيرانه.



وشدد المصدر على دعم الجامعة الكامل لكل ما تتخذه الحكومة اليمنية الشرعية من إجراءات قانونية وسياسية ملائمة للتصدي لهذا السلوك الإيراني حفاظًا على سيادتها واستقلالها، مشيرًا إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ممثلًا فى مجلس الأمن، بمسئولياته في هذا الخصوص.