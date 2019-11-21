رئيس جامعة سوهاج: خريجو الإعلام أثبتوا كفاءتهم وحظو بمناصب قيادية.. صور

أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن قسم الإعلام بالجامعة، خرج عددًا من الإعلاميين المتميزين والصحفيين، على مر السنوات، والذين أثبتوا كفاءتهم في القنوات والصحف المختلفة حتى أحتلوا المناصب القيادية فى مختلف الجرائد.



وأكد عزيز خلال استقباله لأكثر من 50 صحفى من خريجي قسم الإعلام بجامعة سوهاج، أن جامعة سوهاج كرّمت عدد من خريجيها، لصنع حلقة وصل بين هؤلاء الخريجين والدارسين الحاليين والمتخرجين حديثا قائلًا:"عايزين نعمل لقاء للخريجين والطلاب بشكل دائم علشان يستفيدوا من الخبرات بالإعلام ولتناقل تلك الخبرات"، لرفع معنويات الطلاب في الدراسة والحياة العملية فيما بعد: "هتبقي أفضل حاجة تحفز طلابنا على الاجتهاد والجد".



وأكد أن قسم الإعلام في الجامعة، بدأ عمله في عام 1976، وله خبرة تتجاوز الـ43 عام، ولديه عدد كبير جدًا من الإعلاميين والصحفيين خريجي هذا القسم العريق في كل أنحاء العالم العربي ومصر"، مشيرًا إلى أن الجامعة ستستمر في تلك الندوات وستكررها كل عام، حتى يتم التواصل بين الأجيال، مع الاستفادة من خبرات الإعلاميين خريجي الجامعة، معبر عن سعادته البالغة لإستقبال جامعة سوهاج هذه الكوكبة من الإعلاميين والصحفيين.



يذكر أن جامعة سوهاج تنظم حفل لقاء الأجيال لخريجى قسم الإعلام، الخميس بالمركز الدولى للمؤتمرات بالجامعة الجديدة، كما يقام على هامش الإحتفالية، تكريم خريجي قسم الإعلام من الصحفيين والإعلاميين المتميزين وذلك بتوزيع جوائز دكتور محمد منير حجاب لأوائل قسم الإعلام، وجائزة الدكتورة إحسان عسكر.