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فن

شاهد.. راشد الماجد يبيع عود السندباد في مزاد علني بـ 160 ألف دولار

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:22 ص
الفنان راشد الماجد
الفنان راشد الماجد
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رامى المهدي
قام الفنان راشد الماجد، ليلة السبت ببيع «عود السندباد» الخاص به في مزاد علني حيث بلغ سعره 600 ألف ريـال (نحو 160 ألف دولار) وذلك في مزاد علني أقيم في مسرح الفنان محمد عبده في منطقة البوليفارد في شمال الرياض.

ومن المقرر أن يعود ريع العود للجمعيات الخيرية بحسب ما أعلن المنظمون للمزاد الذي أقيم ضمن حفل للفنان الماجد في العاصمة الرياض والذي حضره أكثر من 20 ألف شخص .

ورافق العود، الفنان راشد الماجد طوال سنوات من تاريخه الفني الذي يضم أكثر من 800 أغنية، إذ تلقاه هدية من الملحن الراحل صالح الشهري، في بداية رحلة نجاحه الفني في العام 1992.

ولم يتم الإعلان عن هُوية مشتري العود في المزاد الذي بدأ بمبلغ 50 ألف ريـال قبل أن يصل لرقم الـ 600 ألف ريـال.

كما أبهر الفنان السعودي راشد الماجد، جمهوره، عندما أحيا حفلًا فنيًا اتسم بالرومانسية والهدوء التي وسمت مسيرته الفنية الطويلة والتي عرفه جمهوره الكبير في السعودية والعالم العربي من خلالها، وأدى الماجد عددًا من أغانيه القديمة والحديثة في تسلسل متنوع قوبل بإنصات من الحضور .
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