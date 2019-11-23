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رياضة

أخبار الرياضة.. مفاجآت بالجملة من اتحاد الكرة للمنتخب الأولمبي.. رمضان صبحي يكشف سر قناع سيلفادور دالي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:52 ص
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم السبت ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

مفاجآت بالجملة من اتحاد الكرة للمنتخب الأولمبي عقب التتويج الأفريقي

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة حفل تكريم لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب والجهاز الفني واللاعبين بعد التأهل الرسمي إلى أوليمبياد طوكيو 2020 التى تقام فى يوليو المقبل.

فاروق جعفر: فوجئت بتعيين البدري مدربا لمنتخب مصر .. فيديو

أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، أنه فوجئ بتعيين حسام البدري مدربا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عقب الإخفاق في بطولة الأمم الأفريقية 2019 وإقالة المكسيكي خافيير أجيري .

رمضان صبحي يكشف سر قناع «سيلفادور دالي» ومن صاحب الفكرة؟.. فيديو

كشف رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي، سر قناع مسلسل "لا كاسا دي بابل" الذي وصل به الفريق لاستاد القاهرة قبل نهائي أمم إفريقيا.

جوارديولا يحسم حقيقة رحيله من مانشستر سيتى نهاية الموسم

وضع مدرب فريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا حدًا للتكهنات المنتشرة بشأن مستقبله في النادي الإنجليزي ، بعدما ذكرت العديد من التقارير الصحفية أن المدرب الإسباني قد يغادر ملعب الاتحاد نهاية الموسم الحالي.

كلوب: إصابة محمد صلاح لا تحتاج لتدخل جراحي

كشف مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب مدى حاجة النجم محمد صلاح إلى عملية جراحية بسبب الإصابة التي يعاني منها في الكاحل في الوقت الحالي.

لاعبو المنتخب الأولمبي يتفوقون على نجوم 5 دوريات أوروبية.. تفاصيل

شهد نهائي النسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة الذي جرى بملعب القاهرة الدولي، تفوق منتخب مصر الأولمبي الذي يخوض البطولة بقائمة كاملة من اللاعبين المحليين أمام منتخب كوت ديفوار المدجج بعدد هائل من المحترفين.

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