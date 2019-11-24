تحكم في كل شيء .. 10 حيل لا تعرفها تسهل استخدام WhatsApp





يُعد تطبيق واتساب WhatsApp أحد أوسع تطبيقات التواصل الاجتماعي انتشارًا، إذ يستخدمه أكثر من 450 مليون مستخدم يوميًا بشكل نشط.ولا شك أن جميع مستخدمي واتساب WhatsApp أو معظمهم على الأقل يعرفون أساسيات استخدام التطبيق، لكن هناك بعض الخصائص المميزة التي لا يعرف بوجودها سوى عدد قليل من المستخدمين، وهي مميزات تسهل على المستخدم إلى حد كبير التحكم في حسابه على التطبيق.واستعرضت صحيفة "ميرور" البريطانية 10 خصائص أو حيل قد لا يعرفها الكثيرون من مستخدمي واتساب WhatsApp تجعل من استخدامه أمرًا أكثر سهولة وإمتاعًا.يفضل البعض إرسال الرسائل الصوتية بدلًا من النصية لأنها تختصر الوقت والجهد، والطريقة المعتادة هي الضغط بشكل مستمر على أيقونة الميكروفون المثبتة بجانب حقل الكتابة طوال فترة تسجيل الرسالة الصوتية، لكن يمكن تسجيل الرسالة دون التقيد بالضغط المستمر على أيقونة الميكروفون، وذلك بالضغط لفترة قصيرة على الأيقونة ثم سحبها إلى الأعلى والبدء بتسجيل الرسالة دون الضغط المستمر على الشاشة، وبمجرد الانتهاء من تسجيلها اضغط أيقونة الإرسال.بالرغم من أن واتساب WhatsApp يتيح حقلًا للبحث، فإن العثور على رسائل بعينها قد يكون مهمة صعبة بعض الشيء، خاصة إن كانت الرسالة التي تبحث عنها قد مر على إرسالها أو استقبالها فترة طويلة.لكن التطبيق يتيح لك وضع علامة مميزة على الرسائل المهمة بحيث يسهل العثور عليها عند الحاجة، وكل ما عليك هو الضغط لفترة قصيرة على الرسالة ثم الضغط على أيقونة النجمة الخضراء المثبتة أعلى شاشة التطبيق، وللعثور على الرسائل فيما بعد يمكنك ضغط أيقونة الخيارات المثبتة أعلى شاشة التطبيق ثم اختيار الرسائل الموسومة بالنجمة Starred messages.يمكنك تحديث الحالة Status أو الجملة المكتوبة تحت اسمك على تطبيق واتساب WhatsApp بحيث يعرف المستخدمون الآخرون في قائمة المتواصلين معك الموقف الذي تمر به. يتيح التطبيق اختيار حالات مجهزة مسبقًا مثل "في العمل" أو "طاقة البطارية على وشك الانتهاء"، أو يمكنك تحديث الحالة بكتابة ما تشاء باتباع الخطوات التالية:اضغط على خيار الإعدادات settings، ثم خيار About، ثم خيار Status، وهنا يمكنك اختيار إحدى الحالات المجهزة مسبقًا أو الضغط على خيار تحرير النص Edit لكتابة العبارة التي تريد أن تظهر تحت اسمك في التطبيق.قد يصعب على بعض الأشخاص تصفح هواتفهم الذكية من حين إلى آخر أثناء العمل مثلًا، ولذلك يتيح تطبيق واتساب WhatsApp لك قراءة الرسائل الواردة إليك دون الحاجة إلى استخدام الهاتف نفسه.ولتفعيل هذا الخيار يمكنك تنزيل تطبيق WhatsApp Web على جهاز الحاسب الخاص بك في العمل، والذي يتيح لك إرسال واستقبال الرسائل على جهاز الحاسب نفسه.يفضل الكثير من المستخدمين استخدام الوجوه التعبيرية emoji مع الرسائل النصية، لكن يمكنك أيضًا استخدام الملصقات stickers لإضفاء بعض المرح على المحادثات، ولاستخدامها اضغط الأيقونة الدائرية المثبتة على جانب حقل الكتابة، وعند فتح الصفحة الجانبية التي تحتوي على الوجوه التعبيرية يمكنك الانتقال إلى تبويب الملصقات، كما يمكنك تنزيل المزيد من أشكال الملصقات الطريفة، وطريقة تنزيلها منشورة بالتفصيل على صفحة الأسئلة الشائعة على الموقع الإلكتروني لتطبيق واتساب.في بعض الأحيان قد ترغب في قراءة رسالة معينة دون أن يعرف المرسل أنك قرأتها، وبالرغم من أن تطبيق واتساب يتيح خيار إخفاء علامتي (صح) الزرقاوين اللتين تخبران الطرف الآخر من المحادثة أنك قرأت الرسالة، فإن هذا الخيار ليس متاحًا لجميع المستخدمين.لكن هناك خيار آخر يمكن لمستخدمي هواتف آيفون iPhone تفعيله، فإذا ورد لك إشعار بوصول رسالة بينما شاشة الهاتف خاملة يمكنك الضغط بشكل مستمر على إشعار الرسالة فيظهر أمامك نصها كاملًا دون أن تضطر للدخول إلى المحادثة ودون ان يعرف الطرف الآخر أنك قرأت الرسالة.قد يكون تمرير شاشة التطبيق لوقت طويل للعثور على محادثة بعينها أمرًا مزعجًا بالنسبة لبعض المستخدمين، ولذا يمكنك اختيار تثبيت محادثات معينة بحيث تظهر دائمًا على رأس قائمة المحادثات لديك فور أن تفتح صفحة الرسائل الواردة في تطبيق واتساب.ويمكن تفعيل هذا الخيار على الهواتف المشغلة بنظام أندرويد Android من خلال الضغط لفترة قصيرة على محادثة معينة ثم ضغط أيقونة الدبوس التي تظهر أعلى شاشة التطبيق، أما في هواتف آيفون فيمكن الضغط على محادثة معينة وسحبها لجهة اليمين ثم الضغط على خيار التثبيت Pin.إذا كان يزعجك أن شخصًا ما يغير اسم المحادثة الجماعية أو صورتها، فيمكنك التحكم في تحديد الأشخاص المسموح لهم بذلك بحيث يقتصر التحكم في المحادثة على المشرفين فقط.ولتفعيل هذا الخيار ادخل إلى المحادثة الجماعية ثم اختر إعدادات المجموعة Group Settings، ثم اضغط خيار التحرير Edit ويمكنك تحديد الأشخاص المسموح لهم بتغيير إعدادات المجموعة.إذا كنت تتساءل عن الشخص الأكثر تفاعلًا وتراسلًا معك على تطبيق واتساب، فيمكنك معرفة ذلك بسهولة، وكل ما عليك هو الدخول إلى الإعدادات settings ثم الضغط على خيار البيانات والتخزين Data and Storage Usage ثم خيار Storage Usage ثم اختيار أي صديق أو مجموعة لمعرفة عدد الرسائل المتبادلة.قد يكون مزعجًا لبعض المستخدمين أن يكون ممكنًا إضافتهم من جانب أشخاص آخرين إلى محادثات جماعية لا يرغب المستخدم في الانضمام إليها، ولحسن الحظ يتيح تطبيق واتساب لك التحكم في إمكانية إضافتك إلى المحادثات الجماعية.ولتفعيل هذا الخيار ادخل إلى الإعدادات Settings واضغط على خيار الحساب Account ثم خيار الخصوصية Privacy ثم خيار المجموعات Groups، ثم اختر أحد الخيارات الثلاثة “Everyone” أو “My Contacts” أو “My Contacts Except”.ويتيح خيار “My Contacts” لأصحاب جميع الأرقام المسجلة على هاتفك إمكانية ضمك إلى المحادثات الجماعية، أما خيار “My Contacts Except” فيتيح لك تحديد الأشخاص المسموح لهم بإضافتك إلى محادثات جماعية.