مؤسس تيليجرام لمستخدمي واتس آب: احذفوه فورا قبل نشر صوركم للعامة

أثار هجوم Pegasus الأخير على تطبيق المراسلة الفورية واتس آب WhatsApp، المملوك لشركة فيسبوك Facebook، أسئلة جدية حول خصوصية الرسائل على الخدمة، بما في ذلك تفاصيل الموقع وملفات الوسائط المتعددة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "times of india"، فإن واتس آب تفتخر دائما بميزة التشفير من البداية إلى النهاية، لكن هجوم بيجاسوس الأخير كان قادرا على استغلال الثغرات الأمنية بنجاح في واتس آب، وكان قادرا على تثبيت برامج تجسس ضارة على هواتف المستخدمين، وذلك من خلال إعطاء "مكالمات واتس آب فائتة" للمستهدفين.



وحث بافيل دوروف Parel Durov، مؤسس تطبيق التراسل المشفر تيليجرام Telegram، المستخدمين على حذف تطبيق واتس آب، إلا في حالة كانوا يرغبون في التجسس عليهم باستمرار.



وقال دوروف: لا يفشل تطبيق واتس آب في حماية رسائل المستخدمين الخاصة به فحسب، بل يتم استخدامه باستمرار كحصان طروادة للتجسس على محتوى مستخدمي واتس آب، بما في ذلك الصور المحفوظة على هواتفهم.



وأوضح دوروف عبر مشاركة من خلال قناته على تيليجرام المتابعة من قبل 335 ألف متابع قائلًا: "يجب عليك حذف واتس آب من هاتفك حالًا، إلا إذا كنت تريد أن تصبح جميع صورك ورسائلك منشورة للعامة في يوم واحد".



وذكر مؤسس تيليجرام: "كانت فيسبوك جزءًا من برامج المراقبة قبل فترة طويلة من استحواذها على واتس آب، ومن غير الممكن أنها ستغير سياساتها بعد الاستحواذ على الخدمة"، ويوضح هذا الأمر تصريح مؤسس واتس آب في عام 2018 بخصوص صفقة بيع التطبيق لفيسبوك، حيث قال: "لقد بعت خصوصية المستخدمين".



وبعد الإعلان عن هجوم بيجاسوس حث تطبيق واتس آب مستخدميه هذا الأسبوع على التحديث إلى أحدث إصدار من التطبيق، وذلك بعد اكتشاف ثغرة أمنية ثانية تسمح للمتسللين بالوصول إلى رسائل الأشخاص إذا قاموا بمشاركة ملف فيديو ضار MP4.



يذكر أن قاعدة مستخدمي تطبيق التراسل المشفر "تيليجرام" تصل إلى حوالي 200 مليون مستخدم نشط شهريًا، بينما يبلغ عدد مستخدمي واتس آب مقابل 1.6 مليار مستخدم نشط شهريًا.