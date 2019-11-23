ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

مؤسس تيليجرام لمستخدمي واتس آب: احذفوه فورا قبل نشر صوركم للعامة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:57 ص
مؤسس تيليجرام لمستخدمي
مؤسس تيليجرام لمستخدمي واتساب احذفوه فورا قبل نش
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أثار هجوم Pegasus الأخير على تطبيق المراسلة الفورية واتس آب WhatsApp، المملوك لشركة فيسبوك Facebook، أسئلة جدية حول خصوصية الرسائل على الخدمة، بما في ذلك تفاصيل الموقع وملفات الوسائط المتعددة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "times of india"، فإن واتس آب تفتخر دائما بميزة التشفير من البداية إلى النهاية، لكن هجوم بيجاسوس الأخير كان قادرا على استغلال الثغرات الأمنية بنجاح في واتس آب، وكان قادرا على تثبيت برامج تجسس ضارة على هواتف المستخدمين، وذلك من خلال إعطاء "مكالمات واتس آب فائتة" للمستهدفين.

وحث بافيل دوروف Parel Durov، مؤسس تطبيق التراسل المشفر تيليجرام Telegram، المستخدمين على حذف تطبيق واتس آب، إلا في حالة كانوا يرغبون في التجسس عليهم باستمرار.

وقال دوروف: لا يفشل تطبيق واتس آب في حماية رسائل المستخدمين الخاصة به فحسب، بل يتم استخدامه باستمرار كحصان طروادة للتجسس على محتوى مستخدمي واتس آب، بما في ذلك الصور المحفوظة على هواتفهم.

وأوضح دوروف عبر مشاركة من خلال قناته على تيليجرام المتابعة من قبل 335 ألف متابع قائلًا: "يجب عليك حذف واتس آب من هاتفك حالًا، إلا إذا كنت تريد أن تصبح جميع صورك ورسائلك منشورة للعامة في يوم واحد".

وذكر مؤسس تيليجرام: "كانت فيسبوك جزءًا من برامج المراقبة قبل فترة طويلة من استحواذها على واتس آب، ومن غير الممكن أنها ستغير سياساتها بعد الاستحواذ على الخدمة"، ويوضح هذا الأمر تصريح مؤسس واتس آب في عام 2018 بخصوص صفقة بيع التطبيق لفيسبوك، حيث قال: "لقد بعت خصوصية المستخدمين".

وبعد الإعلان عن هجوم بيجاسوس حث تطبيق واتس آب مستخدميه هذا الأسبوع على التحديث إلى أحدث إصدار من التطبيق، وذلك بعد اكتشاف ثغرة أمنية ثانية تسمح للمتسللين بالوصول إلى رسائل الأشخاص إذا قاموا بمشاركة ملف فيديو ضار MP4.

يذكر أن قاعدة مستخدمي تطبيق التراسل المشفر "تيليجرام" تصل إلى حوالي 200 مليون مستخدم نشط شهريًا، بينما يبلغ عدد مستخدمي واتس آب مقابل 1.6 مليار مستخدم نشط شهريًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثغرة خطيرة في واتس آب.. الصور المرسلة لا تحذف نهائيا

Masad Stealer يهدد بيانات أكثر من 200 مليون مستخدم على تيليجرام

للرسائل فقط.. واتساب يختبر ميزة جديدة لهواتف أندرويد

على خطى تيليجرام.. واتساب يضيف بعض المزايا الجديدة

ضد الهاكرز.. 4 تطبيقات أكثر أمانا من WhatsApp

واتساب يبدأ حظر بعض مستخدميه لهذا السبب

ترشيحاتنا

الطماطم بـ 4.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 23-11-2019.. فيديو

كلوب: سأتواجد في مونديال الأندية بقطر.. ولن أحضر مباراة أستون فيلا فى الكأس

اخبار السيارات.. أسعار سيتروين الجديدة اليوم في مصر.. هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم السبت 23 -11-2019

كان قلبه حاسس.. الشيخ ثابت تحدث عن لقاء الله على المنبر فمات في الركعة الأولي

موقف محمد صلاح.. التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام كريستال بالاس بالدوري الأنجليزي .. اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة المستقبل 2030 المصنّعة خصيصا للسعودية.. صور

11 حيلة للحفاظ على سيارتك جديدة مدى الحياة ولأطول فترة ممكنة

هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها.. تقسيط صيانة السيارة بدون فوائد