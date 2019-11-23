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حوادث

أخبار الحوادث.. وضعت المنوم لزوجها وكتمت أنفاسه بمشاركة عشيقها.. وزوجه تقتل زوجها لاكتشافه خيانتها

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:27 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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محمد العيسوى
نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها ..

*وضعت المنوم لزوجها في الشاي وكتمت أنفاسه بوسادة بمشاركة عشيقها بسوهاج | تفاصيل
ارتبطت اميره، بقصة عاطفية مع محمود البالغ من العمر ٣١ عاما والذي يصغرها بعامين وتحولت قصتهما الي لقاءات محرمة في غياب الزوج، حاولت الزوجة الخلاص من زوجها لتتزوج بعشيقها ، فطلبت الطلاق من زوجها لكنه رفض لتعلقه الشديد بها.
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*اكتشف خيانة زوجته من صندوق العربية | تفاصيل حبس ربة منزل وعشيقها 45 يوما بعد قتلهما الزوج
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تجديد حبس ربة منزل وعشيقها 45 يوما علي ذمة التحقيقات بعد قتلهما زوجها وإلقائه من أعلى كوبري بنها بعد اكتشافه خيانتها له.
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*جثة متحللة وشاكوش.. العثور على ربة منزل مقتولة في غرفة نومها بالشرقية
كشف أهالي قرية كفر العرب بمنيا القمح بالشرقية، اليوم، لغز اختفاء غياب ربة منزل، حيث عثر على جثتها داخل مسكنها، وتم إخطار نيابة مركز منيا القمح العامة.
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*ارتفاع ضحايا حريق عزبة المواسير إلى ٩ متوفين
ارتفع منذ قليل عدد ضحايا حادث حريق انفجار خط أنابيب بترول، عزبة المواسير بمركز إيتاي البارود، بالبحيرة، إلى 9 حالات، بعد أن لفظ "أحمد ع ع" 32 سنة مقيم بقرية الطود أنفاسه الأخيرة، داخل احد المستشفيات الخاصة بكفر الزيات، متأثرًا بجراحه التي كانت عبارة عن حروق من الدرجة الأولى بأماكن متفرقة بالجسم.
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*74 مرشحًا في القائمة النهائية لانتخابات نادي القضاة
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الكلية للنادي والمحدد لها 20 ديسمبر القادم.
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*تعرف على التوكيل الرسمى العام والخاص والفرق بينهما
قد يتعرض الكثير من المواطنين لبعض المواقف عندما لا يكونون على دراية كاملة بالتوكيلات ومتى يجوز عمل توكيل خاص وآخر عام فى القضايا والتعاملات الاخرى مثل البنوك والضرائب والتأمينات وكذلك كافة الجهات الحكومية.
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*مات ليلة فرحه .. قصة عريس المنيا من أمريكا إلى ملوى .. صلوا عليه الجنازة بدل الإكليل
دقت عقارب الساعة الخامسة عصرا.. الكل فى انتظار حضور العريس إسحاق إبراهيم الاحتفال به يوم حنته ووسط ارتفاع أصوات الأغاني والزغاريد والتهاني.. فجأة أطلقت صرخات من داخل منزل العريس توقفت عقارب الساعة لحظات.. أصدقاء العريس وأسرته أصيبوا بصدمة بعد أن شاهدوا صديقهم الذى سيكون فرحه بعد ساعات ملقي على الأرض داخل حمام منزله.
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*ضربها بسيف.. عامل يقتل زوجته بسبب الخلافات الأسرية بـ الجيزة
مزق عامل جسد زوجته وقطع جثتها بواسطة سيف، بسبب خلافات أسرية بينهما في الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم لسرعة ضبطه.
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*أب يتهم الجن بإصابة طفلته الرضيعة بجرح قطعي بمنطقة حساسة فى الإسماعيلية | تفاصيل
أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية حجز والد طفلة رضيعة 6 أشهر على ذمة التحريات، وعرض الرضيعة على الطب الشرعي، وإخطار مركز الأمومة والطفولة لفحص حالة الطفلة بعد إصابتها بجرح قطعي في منطقة حساسة بعد ادعاء الاب ان جنا هو الذي أصابها.
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*طارق مات على كتف زميله.. المدرس المتهم بالإهمال فى واقعة وفاته بالقناطر: كنت فاكره بيهزر
استمعت نيابة القناطر الخيرية برئاسة المستشار محمد فايد رئيس النيابة لأقوال مدير مدرسة خاصة وأحد المدرسين في واقعة وفاة تلميذ بالصف الثالث الإعدادي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية واتهام والده لهما بالإهمال .
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