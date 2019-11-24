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فن

دخل قائمة الأعلى .. برومو لص بغداد يتخطى 100 ألف مشاهدة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:04 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكن الإعلان الدعائي الأول لفيلم "لص بغداد"، من تحقيق نسبة مشاهدة عالية عبر موقع يوتيوب، وهو ما أهله للدخول فى قائمة البروموهات الأعلى مشاهدة.

حقق البرومو ما يقرب من 104 آلاف مشاهدة فى غضون 48 ساعة فقط من طرحه.

ظهر في الإعلان عدد من أبطال الفيلم منهم ياسمين رئيس وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن وأحمد العوضي، أما الفنان فتحي عبد الوهاب فظهر صوته فقط.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث.

فيلم "لص بغداد" تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى اطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، ومن المقرر عرضه في يناير 2020.
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