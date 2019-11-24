راشد الماجد يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. شاهد

كل الشكر والتقدير وعلى رأسهم الغالي معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا الجهد المبذول الذي يقوم به بكل حب واخلاص لبلدنا العظيم



🇸🇦🇸🇦🇸🇦💚#الرياض_عاصمة_الثقافة_والفن@Turki_alalshikh @RiyadhSeason — راشد الماجد (@RashedTV) November 24, 2019

نشر المغني السعودي راشد الماجد تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " يوجه فيها رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ .وقال راشد الماجد في التغريدة: "‏كل الشكر والتقدير وعلى رأسهم الغالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا الجهد المبذول الذي يقوم به بكل حب واخلاص لبلدنا العظيم".وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات ‏‎‎‎والله انت اللي شكرًا يا قلبي على هالحفله المميزه -الله يحفظك- ‏‎‎‎انت المبهر وتستاهل كل المحبه ❤.يذكر أن تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية رئيس موسم الرياض، أعلن أن عدد زوار فعاليات "موسم الرياض" وصل إلى أكثر من 7 ملايين و 600 ألف زائر حتى أسبوعه السادس، فيما حقق قوة شرائية كبيرة في عدد من فعالياته المتنوعة التي تتجاوز 100 فعالية موزعة على أنحاء العاصمة الرياض.من ناحية أخرى أوضح تقرير مالي لشبكة المدفوعات السعودية "مدى"، أن حجم المبيعات في منطقة "رياض ونتر وندرلاند" وصل إلى 25 مليون ريال، منذ تدشين فعاليات المنطقة حتى تاريخ 13 نوفمبر، بأكثر من 282 ألف عملية بنكية.