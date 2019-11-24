ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

راشد الماجد يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. شاهد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:03 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر المغني السعودي راشد الماجد تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " يوجه فيها رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ .

وقال راشد الماجد في التغريدة: "‏كل الشكر والتقدير وعلى رأسهم الغالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا الجهد المبذول الذي يقوم به بكل حب واخلاص لبلدنا العظيم".

وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات ‏‎‎‎والله انت اللي شكرًا يا قلبي على هالحفله المميزه -الله يحفظك- ‏‎‎‎انت المبهر وتستاهل كل المحبه ❤.

يذكر أن تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية رئيس موسم الرياض، أعلن أن عدد زوار فعاليات "موسم الرياض" وصل إلى أكثر من 7 ملايين و 600 ألف زائر حتى أسبوعه السادس، فيما حقق قوة شرائية كبيرة في عدد من فعالياته المتنوعة التي تتجاوز 100 فعالية موزعة على أنحاء العاصمة الرياض.

من ناحية أخرى أوضح تقرير مالي لشبكة المدفوعات السعودية "مدى"، أن حجم المبيعات في منطقة "رياض ونتر وندرلاند" وصل إلى 25 مليون ريال، منذ تدشين فعاليات المنطقة حتى تاريخ 13 نوفمبر، بأكثر من 282 ألف عملية بنكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد عساف يحيي حفلا غنائيا بالرياض .. 15 نوفمبر

بعد تغريدة تركي آل الشيخ.. راشد الماجد مطلوب على جوجل السعودية

نفاد تذاكر ليلة السندباد في أقل من 3 ساعات من طرحها

ترك آل شيخ يعلن تمديد موسم الرياض في عدة مناطق حتى مارس 2020.. تفاصيل

تركي آل شيخ: عدد زوار فعاليات "موسم الرياض" تخطى 7.6 مليون زائر

لأول مرة فى تاريخها.. 99% نسبة إشغال الفنادق خلال موسم الرياض

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها .. 9 معلومات عن جميلة الشاشة ميرفت أمين

طارت في الهواء.. فيديو مروع لسيارة تسقط فوق المارة من أعلى كوبري بـ الهند

فجر السعيد: العناية الإلهية أنقذتني من الموت في فرنسا.. فيديو

راشد الماجد يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. شاهد

بالأسود.. زوجة أحمد السقا تتألق على إنستجرام

حكم من يصلي الفجر بعد طلوع الشمس .. الإفتاء توضح |فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارت في الهواء.. فيديو مروع لسيارة تسقط فوق المارة من أعلى كوبري بـ الهند

فضحتها طفلة.. الحكم على عجوز بالسجن مدى الحياة بعد 30 عامًا من ارتكاب الجريمة

سعر غير متوقع لـ فستان إليسا فى كندا.. صور