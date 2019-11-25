سقوط 5 متهمين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل سكني بطنطا.. ضبط 166 طربة حشيش وهيروين وأفيون بحوزة 12 عنصرا إجراميا بالإسكندرية

-يتعاطي الاستروكس.. ضبط المتهم بتمزيق زوجته بـ سيف في الجيزة

-ضبط شخص كشف عورته أمام طالبات بجامعة بني سويف.. والمتهم ينفي





تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط ٥ أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصصوا في التنقيب عن آثار داخل منزل في منطقة القرشي، بمدينة طنطا.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد وجود بلاغ بسقوط 2 في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزل بمنطقة القرشي.



كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، برئاسة الرائد أحمد الهرميل، مفتش مباحث طنطا، والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وقوات الحماية المدنية والإسعاف.



وأفادت مصادر أمنية، بأن أقوال شهود العيان وأهالي المنطقة تبين أن الحفرة ذات عمق كبير وممتلئة بالمياه، وسقط شخصين فيها أثناء أعمال الحفر، ورغم شفط المياه لم يتم العثور على أي منهما، وهو ما يثير الدهشة والاستغراب، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط ٥ أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





كما شنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، حملة مكبرة على مختلف أنحاء المدينة لمكافحة جرائم الاتجار وحيازة المواد المخدرة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.



استهدفت الحملة تجار وحائزي المواد المخدرة بأنواعها في دوائر أقسام شرطة "الدخيلة، ثان العامرية، ثان الرمل، أول العامرية، محرم بك، كرموز".



وأسفرت الحملة عن ضبط 12 عنصرا إجراميا، بحوزتهم 166 طربة لمخدر الحشيش تزن 25 كيلو و275 جرام، و5030 قرص مخدر، و265 جرام أفيون، و555 جرام هيروين، فضلا عن مبالغ مالية وهواتف محمولة.



وبمواجهة المتهمين، اعترفوا في التحقيقات بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



تحرر المحاضر اللازمة بدوائر أقسام الشرطة المشار إليها، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.





فيما ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها للقبض علي فرارجي قتل زوجته بعد ما مزّق جسدها بـ 40 طعنة من "سيف" لخلافات بينهما.



وقال المتهم كمال 41 سنة أنه كان غير مدرك لما فعله بسبب تعاطيه المخدرات، وكشفت تحريات مباحث الجيزة بقيادة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة مباحث الهرم أن المتهم مُعتاد تعاطي مخدر "الاستروكس" وعندما يتعاطي المخدر ينهال علي زوجته بالضرب حتي عاد يوم الجريمة وقتلها بعشرات الطعنات، وشرحت التحريات أن سُمعة المجني عليها طيبة.



وأمرت نيابة الهرم بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وصرحت بدفنها عقب الانتهاء من التشريح، وقررت استدعاء ابنة المجني عليها والمتهم لسماع أقوالها باعتبارها شاهدة عيان علي الجريمة.



وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث ان المتهم فرارجي 41 عاما متزوج المجني عليها منذ أكثر من 15 عاما وأنجبا 6 اطفال، نشبت بينهما في الآونة الأخيرة خلافات زوجية قام علي إثرها الزوج بترك شقة الزوجية منذ 5 أيام بعد ما شك في سلوكها وكان يرغب في طردها من المنزل حتي فوجئت إحدي بناته به قادمًا عصر اليوم حاملا "سيف" بين يديه وما أن رأته زوجته أصيبت بحالة ذعر وأسرعت إلي الغرفة لتغلق بابها من الداخل.



وأضافت التحريات برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث أن الزوج دخل إلي الغرفة عبر نافذة وانهال طعنًا وضربًا علي زوجته بالسيف في أنحاء جسدها لتستغيث ابنتها بالمارة والجيران فور سماع صرخات والدتها ورؤيتها والدها يمزقها من فتحة الباب.



فرّ المتهم هاربا مع سماع استغاثات ابنته وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم والرائد مصطفي لاشين معاون المباحث لمسرح الواقعة وتبين أن الزوجة المجني عليها مصابة بأكثر من 40 طعنة وضربة وفارقت الحياة نتيجة شدة النزيف، تحركت عدة مأموريات بحثًا عن المتهم في مسقط رأسه بمحافظة قنا ومحل عمله الواقع في شارع مجاور لمنزله والأماكن التي يتردد عليها ونجحت في ضبطه.





وفى سياق متصل ضبط أفراد الأمن الإداري بجامعة بني سويف، اليوم الاحد، شخص حاصل على مؤهل جامعي، لاتهامه بكشف عورته أمام طالبات كلية التربية وعاملة بالكلية أثناء تقدمه لدورة تخاطب بالكلية.



تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا، من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بتمكن الأمن الإداري بكلية التربية بجامعة بني سويف، من ضبط شخص لإتيانه أفعال خادشة للحياء داخل الكلية.



وانتقل ضباط قسم بني سويف، حيث تم التقابل مع الأمن الإداري بكلية التربية علي باب الكلية من الخارج، وقدموا مذكرة مفادها أثناء مرور أفراد أمن الكلية تمكنوا من ضبط " أيمن . ر . ع " 38 عامًا، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية وحاليًا يعمل بدار خيري بمدينة نصر، ومقيم شارع 8 بنى سويف الجديدة.



وتبين من مذكرة الأمن الإداري قيام المتهم بإظهار عورته أمام طالبتين وعاملة بالكلية، كما تبين أنه بسؤال شهود الواقعة، قرروا أنهم أثناء تواجدهم أمام مدرج المحاضرات شاهدوا المتهم يقوم بإسقاط بنطاله وإتيانه أفعال خادشة للحياء، فقاموا بإبلاغ الأمن الإداري بالكلية، وتم ضبطه.



وبمواجهة المتهم، أنكر ارتكابه الواقعة، وبرر تواجده بالكلية للاستعلام عن إجراءات التقدم للحصول على دبلومة التخاطب.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 6301 إداري قسم شرطة بني سويف.



