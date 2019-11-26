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رياضة

تركي آل شيخ يعلن أسباب زيارة الأهلي للسعودية .. أعرف التفاصيل

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:24 ص
تركي آل شيخ يستقبل
تركي آل شيخ يستقبل فريق الهلال السعودي
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ريهام بكير
استقبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إدارة ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال بمناسبة تحقيقهم لقب دوري أبطال آسيا 2019.

وشهد الاستقبال حضور عدد من لاعبي الهلال القدامى يتقدمهم سامي الجابر ومحمد الدعيع ونواف التمياط وياسر القحطاني.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له وهو يحمل كأس البطولة القارية برفقة نجوم الهلال السابقين والحاليين وأعضاء مجلس إدارته.

وكشفت تقارير سعودية عن إعلان ال شيخ تفاصيل حضور الأهلي المصري إلى السعودية لاقامة ودية تكريمية بين المارد الأحمر والهلال السعودي ، في حفل اعتزال نجم الهلال السابق "طارق التايب".

وكان الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا عقب فوزه على نظيره أوراوا الياباني 3-0 في مجموع المباراتين ليتوج باللقب القاري بعد غياب طويل أمتد قرابة الـ19 عامًا.

وحظيت بعثة الفريق الهلالي التي وصلت من العاصمة اليابانية طوكيو، باستقبال رسمي وجماهيري تاريخي تقدمه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، والأمراء، الوليد بن طلال، عبدالله بن مساعد وعبدالرحمن بن مساعد ونواف بن سعد وأحمد بن سلطان أعضاء شرف النادي.
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