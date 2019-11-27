أفضل تطبيقات المراسلة على موبايلك.. تليجرام الأول لهذه الأسباب

معظم الهواتف الذكية المختلفة حول العالم تحتوى على تطبيق المراسلة الفورية الشهيرة مثل واتساب وماسنجر، والعديد من التطبيقات الشبيهة، ولكن هل سألت نفسك من قبل أيهما أكثر أمان وخصوصية على ملفاتك الخاصة ؟





للإجابة على هذا السؤال ينبغى عليك المقارنة بين أشهر تلك المنصات، والتى يتنازع عليها الآن 3 تطبيقات هم واتساب، و ماسنجر، وتليجرام، إلا أن الأخير استطاع فى هذا العام كسب شهرة واسعة لما طرحه من ميزات مؤخرًا جعلته الخيار الأول لراغبى الخصوصية.





وبحسب موقع the windows club التقنى، يعد واتساب هو الخيار الأول بلا منافس، لما يتمتع به من إرسال محتوى كالصور والفيديو و الأغانى وحتى الصور المتحركة، بالإضافة لمكالمات الفيديو والصوت، ولكن يبدو أن لعنة فيسبوك أصابت واتساب.





بعدما ابتعد الكثيرون عن إستخدام تطبيق المراسلة الخاصة بفيسبوك ماسنجر، لفضيحة تسريب البيانات الأخيرة التى لحقت بفيسبوك، وهى نفس الشركة المالكة لواتساب أيضًا، أى أن السياسة المتبعة هى نفسها، وبالتالى بدأ البعض فى العزوف عن إستخدام واتساب والبحث عن بديل أكثر أمانًا.





وما زاد الطين بلة سلسلة الاختراقات الأخيرة التى طالت واتساب وجعلته مرتعًا للمخترقين، فكان الحل بإطلاق تحديث سريع لسد تلك الثغرة التى تتم عن طريق إرسال ملف فيديو من نوع mp4، وفور الضغط عليه تتم السيطرة على الهاتف.





وبالرغم من كل هذه الضجة فالناحية الأخرى ترتفع أسهم تليجرام تدريجيًا لما يتمتع به من خصوصية شديدة وتشفير عالى، يستحيل معه إختراقه أو التجسس على ملفاتك المرسلة والمستلمة فى محادثاتك المختلفة.





ونستعرض فيما يلى أسباب فوز تليجرام بإقتدار فى هذه المنافسة :





1- الإشعارات الذكية

تتيح ميزة الإشعارات الذكية في تطبيق تيليجرام "Telegram للمستخدم كتم صوت المجموعة، وسوف يتلقى الإشعارات فقط عندما المستخدمون بالإشارة إلى المستخدم فيه أو يردون على رسائله، الميزة ليست متوفرة في تطبيق واتساب WhatsApp.





2- أذونات المجموعة

يسمح تطبيق تيليجرام Telegram لمستخدميه بتعيين أذونات افتراضية لتقييد جميع أعضاء المجموعة من نشر أنواع معينة من المحتوى، أو حتى تقييد الأعضاء من إرسال الرسائل تماما والسماح للمشرفين بالدردشة فقط.





3- رسائل صامتة

يتيح Telegram لمستخدميه إرسال رسائل إلى فرد أو مجموعة دون صوت إشعار للمتلقي، وتعتبر هذه الطريقة رائعة لإرسال رسالة دون إزعاج المتلقي ويحتاج WhatsApp دمج هذه الميزة إلى منصته.





4- الوضع البطيء

يحد الوضع البطيء من عدد المرات التي يمكن للمستخدم فيها النشر في مجموعة. يسمح الوضع فقط لمشرفي المجموعة بالتحكم في تدفق الرسالة، وعندما ينتقل مسؤول المجموعة إلى الوضع البطيء، لن يتمكن المستخدمون في المجموعة من إرسال رسالة إلا وفقًا للفاصل الزمني الذي حدده المسؤول، وسيتعرف المستخدم أيضًا على الوقت الذي سيتعين عليه الانتظار فيه قبل إرسال الرسالة التالية.





5-تحديد حجم الملف