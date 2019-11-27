أحمد موسى: للمرة الأولى في مصر يعين 23 شابا نوابا للمحافظين.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه وللمرة الأولى في تاريخ مصر يتم تعيين 23 نائبا للمحافظين، مشيرا إلى أنه يتوقع عددا أكبر من نواب الوزراء من الشباب في التعديل الوزاري القادم.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر فتح النافذة أمام الشباب، وذلك بعد إقراره عقد مؤتمرات الشباب، ومنتديات شباب العالم.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أننا نراهن اليوم على الشباب، مشيرا إلى أنه تم تعيين 8 أفراد من البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن حركة المحافظين جاءت لحرص الدولة لتقديم خدمة جيدة للمواطنين وتحسين الأداء وأن الهدف الأساسي منها هو تحقيق أفضل خدمة للمواطن، حيث أن التحديات مختلفة من محافظة لأخرى وبالتالي ليس من الشرط أن يكون كل المحافظين من خلفية واحدة.



وأضاف في مؤتمر صحفي له عقد بمجلس الوزراء أنه ليس من السهولة أن تجد الكفاءات الموجودة والناجحة في مجالها تكون ناجحة في العمل العام، مشيرا إلى أن توجيه الرئيس هو إيجاد نوع من المؤسسية في إعداد الكوادر ليكونوا مهيئين ومدربين، ولهذا تم تعيين عدد من النواب الشباب ومن خلال هذه الفرصة نستطيع تأهيل الكوادر.

