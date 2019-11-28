تحرك برلماني عاجل بسبب خفض فائدة شهادة رد الجميل لأصحاب المعاشات





يأتى ذلك بعد أن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن بنك ناصر الاجتماعى أصدر شهادة "رد الجميل" العام الماضى، المخصصة لكبار السن تنفيذا لسياسات الشمول المالى للبنك وامتدادا لدوره فى العمل الاجتماعى، للعام الثانى على التوالى يستمر البنك فى طرح الشهادة وفئتها 1000 جنيه ومضاعفتها بحد أقصى مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالى للإيداع ويحق للعميل استرداد قيمة الوديعة بعد 6 أشهر دون خصم.



وصرح الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر، بأنه نظرا للإقبال على هذه الوديعة فقد تقرر تخفيض سن الشهادة إلى 65 عاما، بالإضافة إلى تعديل دورية صرف العائد لضمان تلبية احتياجات جميع العملاء، فأصبح العائد 15% شهرى أو بدورية صرف ربع سنوية، بعائد 15.25% أو دورية صرف نصف سنوية بعائد 15.5% أو دورية صرف سنوية بعائد 16%.



وأوضح أن البنك قام فى الآونة الأخيرة بتقديم مجموعة متنوعة من القروض لأصحاب المعاشات بشروط ميسرة تعتبر من أكثر التسهيلات التي تقدم لهذه الفئة من المجتمع، ومن أمثلة هذه القروض قروض لتمويل المصروفات الدراسية والتى تصل إلى 50 ألف جنيه، كذلك قرض لتمويل الزواج، وقرض تأثيث شقة الزوجية وقرض الإسكان وقرض تحسين الدخل لأصحاب المعاشات، وتقتصر المستندات المطلوبة على صورة الرقم القومى وبرنت بالرقم التأمينى وبيان مفردات مرتب للضامن وإيصال مرافق سواء كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون، بالإضافة إلى تقديم المساعدات النقدية لغير القادرين من المسنين بعد استيفاء مستندات، وصورة بطاقة الرقم القومى وبحث اجتماعى وفى حالة المرض يتم تقديم تقرير طبى حديث عن الحالة المرضية أو الإعاقة.

أعلن عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لكى يتم توجيهه إلى وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن خفض نسبة الفائدة على شهادة رد الجميل لكبار السن ببنك ناصر وتخفيض سن الشهادة لـ 65 عامًا.وقال عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن خفض نسبة الفائدة على شهادات رد الجميل لكبار السن دائما يحدث ضررًا لأصحاب المعاشات، حيث إنهم يعتمدون بشكل كبير على مدخراتهم في البنوك والفائدة البنكية نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدًا أن أي تخفيض في نسبة الفائدة يؤثر بالسلب عليهم.وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، خلال طلب الإحاطة، ضرورة خفض سن التمتع بشهادة رد الجميل من 65 إلى 60 عامًا، حيث إن سن المعاش الطبيعية هي 60 عامًا.