ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تحرك برلماني عاجل بسبب خفض فائدة شهادة رد الجميل لأصحاب المعاشات

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:16 ص
بنك ناصر وزارة التضامن
بنك ناصر وزارة التضامن
Advertisements
حسن رضوان
أعلن عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لكى يتم توجيهه إلى وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن خفض نسبة الفائدة على شهادة رد الجميل لكبار السن ببنك ناصر وتخفيض سن الشهادة لـ 65 عامًا.

وقال عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن خفض نسبة الفائدة على شهادات رد الجميل لكبار السن دائما يحدث ضررًا لأصحاب المعاشات، حيث إنهم يعتمدون بشكل كبير على مدخراتهم في البنوك والفائدة البنكية نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدًا أن أي تخفيض في نسبة الفائدة يؤثر بالسلب عليهم.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، خلال طلب الإحاطة، ضرورة خفض سن التمتع بشهادة رد الجميل من 65 إلى 60 عامًا، حيث إن سن المعاش الطبيعية هي 60 عامًا. 

يأتى ذلك بعد أن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن بنك ناصر الاجتماعى أصدر شهادة "رد الجميل" العام الماضى، المخصصة لكبار السن تنفيذا لسياسات الشمول المالى للبنك وامتدادا لدوره فى العمل الاجتماعى، للعام الثانى على التوالى يستمر البنك فى طرح الشهادة وفئتها 1000 جنيه ومضاعفتها بحد أقصى مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالى للإيداع ويحق للعميل استرداد قيمة الوديعة بعد 6 أشهر دون خصم.

وصرح الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر، بأنه نظرا للإقبال على هذه الوديعة فقد تقرر تخفيض سن الشهادة إلى 65 عاما، بالإضافة إلى تعديل دورية صرف العائد لضمان تلبية احتياجات جميع العملاء، فأصبح العائد 15% شهرى أو بدورية صرف ربع سنوية، بعائد 15.25% أو دورية صرف نصف سنوية بعائد 15.5% أو دورية صرف سنوية بعائد 16%.

وأوضح أن البنك قام فى الآونة الأخيرة بتقديم مجموعة متنوعة من القروض لأصحاب المعاشات بشروط ميسرة تعتبر من أكثر التسهيلات التي تقدم لهذه الفئة من المجتمع، ومن أمثلة هذه القروض قروض لتمويل المصروفات الدراسية والتى تصل إلى 50 ألف جنيه، كذلك قرض لتمويل الزواج، وقرض تأثيث شقة الزوجية وقرض الإسكان وقرض تحسين الدخل لأصحاب المعاشات، وتقتصر المستندات المطلوبة على صورة الرقم القومى وبرنت بالرقم التأمينى وبيان مفردات مرتب للضامن وإيصال مرافق سواء كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون، بالإضافة إلى تقديم المساعدات النقدية لغير القادرين من المسنين بعد استيفاء مستندات، وصورة بطاقة الرقم القومى وبحث اجتماعى وفى حالة المرض يتم تقديم تقرير طبى حديث عن الحالة المرضية أو الإعاقة.
تحرك برلماني عاجل بسبب خفض فائدة شهادة رد الجميل لأصحاب المعاشات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1%؜ على الشهادات البلاتينية

اشتروها الآن.. أحمد موسى يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات وكبار السن.. فيديو

رغم قرار المركزي بخفض الفائدة.. بنك ناصر يبقي عائد شهادة رد الجميل عند 16%

رئيس بنك عودة- مصر: أسعار الفائدة للشهادات مازالت تنافسية رغم خفضها

بنك ناصر الاجتماعى يعدل الأوعية الإدارية .. تفاصيل

%15 شهريا | تعرف على أعلى عائد لـ شهادة بنكية في مصر

ترشيحاتنا

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس

بعد ساعتين.. العالم العربي على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

10 صور | مطربة طيور الجنة أمينة كرم قبل وبعد خلع الحجاب

أخبار التوك شو.. أبو العينين: قلبي يدمي بسبب فلسطين.. أحمد موسى يكشف سبب إعدام عشماوي شنقا

نشرة الفن.. زيجات شادية المعلنة والسرية.. وصدمة ياسمين صبرى.. وقبلة منة شلبى

جاجوار تطرح XE موديل 2020 في مصر.. السعر والمواصفات

AdvertisementS

نشرة الفن.. زيجات شادية المعلنة والسرية.. وصدمة ياسمين صبرى.. وقبلة منة شلبى

في عيد ميلاد بوسي.. أول ظهور لـ رامي بركات شقيق هيثم أحمد زكي بعد رحيله

تريند الفن | 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله.. سمية الألفي تتحدث عن شقاوة أحمد الفيشاوي وزوجته ترد

«الشيء من مأتاه لا يستغرب».. رسالة مثيرة من الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

عمار حمدي يكشف كواليس حديثه مع فايلر وشوقي غريب

بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي

في عيد ميلاد شقيقتها.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

بفستان أخضر قصير.. ليلى علوي بإطلالة تكشف عن زيادة وزنها

أخبار الرياضة.. قرب رحيل ميتشو عن الزمالك.. سعد سمير و20 مليون مقابل أسامة جلال.. تعليق تركي آل شيخ على إساءة مرتضى منصور

بكاء الإعلامية منى الشاذلي على الهواء.. اعرف السبب

10 صور | مطربة طيور الجنة أمينة كرم قبل وبعد خلع الحجاب

سعد سمير و20 مليون جنيه مقابل ضم أسامة جلال من إنبي لـ الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديفليه أم مهرجان | شاهد كل صور رانيا يوسف في القاهرة السينمائي

شاحنة عملاقة بقوة 3,974 حصان تباع مقابل 50 مليون ريال في الرياض

جاجوار تطرح XE موديل 2020 في مصر.. السعر والمواصفات