ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

قضاء الصيام عن الميت | هل يجوز وما هي الضوابط الشرعية لذلك

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:40 ص
قضاء الصيام عن الميت
قضاء الصيام عن الميت
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قضاء الصيام عن الميت، مسألة تشغل بال الكثير من العامة بسبب عدم قدرة المريض على الصيام ، وقد يتوفاه الله بعد فترة من المرض ولا يقضي ما عليه من صيام ، وإذا أمد الله في عمره وكتب له الشفاء يقضي ما عليه ، وقال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قضاء الصيام عن الميت، ويستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن الممكن أن يشترك أقاربه فى الصوم عنه أو يطعموا مسكينا عن كل يوم أفطره هذا الرجل.

وأشار الى أن من بين الأعمال التي يصل ثوابها للميت: "الصدقة وتلاوة القرآن والحج والعمرة والصوم، أما الصلاة فلا يجوز أن يقضيها عنه لأن الصلاة عبادة وصلة بين العبد وربه لا يستطيع أحد أن يؤديها عن غيره.

حكم قضاء الصيام عن شخص قريب مني
قال الشيخ محمد وسام، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترك الصيام لعذر من سفر أو مرض يرجى برؤه، لزمه قضائه، فإن مات دون أن يقضيه، مع تمكنه من القضاء، بقي الصيام في ذمته، واستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).

وأضاف "وسام" فى إجابته عن سؤال ( هل يجوز قضاء الصوم عن شخص قريب مني ؟)، أن من مات وعليه صوم ، صام عنه وليه كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن الممكن أن يشترك أقاربه فى الصوم عنه او يطعموا مسكين عن كل يوم أفطره هذا الرجل.

وأشار الى أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه ويمكن ان يخرج عن كل يوم إطعام مسكين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الأيام القمرية .. البحوث الإسلامية يجيب

امرأة لم تصم رمضان منذ عشرة أعوام .. رد الإفتاء

كيفية قضاء الصلوات الفائتة وأفضل طريقة لأدائها.. الإفتاء توضح

هل يجوز الصيام عن الميت .. الإفتاء تجيب

ماذا يفعل من حدثته نفسه بالفطر في صيام التطوع؟.. الإفتاء توضح التصرف الصحيح

صيام يوم الاثنين .. فضله ودرجاته وسبب حرص النبي عليه

ترشيحاتنا

بفستان أخضر قصير.. ليلى علوي بإطلالة تكشف عن زيادة وزنها

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا .. فيديو

حلمي طولان يكشف عن نصيحته لـ أسامة جلال.. وحقيقة مطالبته بالانضمام للزمالك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 -11 -2019 والقنوات الناقلة

عمار حمدي يكشف عن أي الفرق يفضل الانضمام إليها حال رحيله عن الأهلي

يوم مقتل ذكرى فى مذبحة الزمالك.. كيف تلقت شقيقتها خبر وفاتها؟

AdvertisementS

نشرة الفن.. زيجات شادية المعلنة والسرية.. وصدمة ياسمين صبرى.. وقبلة منة شلبى

في عيد ميلاد بوسي.. أول ظهور لـ رامي بركات شقيق هيثم أحمد زكي بعد رحيله

«الشيء من مأتاه لا يستغرب».. رسالة مثيرة من الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

عمار حمدي يكشف كواليس حديثه مع فايلر وشوقي غريب

تريند الفن | 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله.. سمية الألفي تتحدث عن شقاوة أحمد الفيشاوي وزوجته ترد

مصدر مقرب من بغداد بونجاح يكشف حقيقة اقترابه من الانضمام لـ الأهلي

بفستان أخضر قصير.. ليلى علوي بإطلالة تكشف عن زيادة وزنها

بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي

في عيد ميلاد شقيقتها.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

منتخب مصر يتراجع مركزين في تصنيف الفيفا.. وجزر القمر تقفز 9 مراكز

أخبار الرياضة.. قرب رحيل ميتشو عن الزمالك.. سعد سمير و20 مليون مقابل أسامة جلال.. تعليق تركي آل شيخ على إساءة مرتضى منصور

10 صور | مطربة طيور الجنة أمينة كرم قبل وبعد خلع الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول يوم عمل.. محافظ الغربية الجديد يفاجئ موظفي مدارس ومستشفيات كفر الزيات

ديفليه أم مهرجان | شاهد كل صور رانيا يوسف في القاهرة السينمائي

شاحنة عملاقة بقوة 3,974 حصان تباع مقابل 50 مليون ريال في الرياض