حياة كريمة.. إعادة إعمار 25 منزلا بقرية الساحل في المنيا.. صور

انتهت جمعية الأورمان من إعادة أعمار وتطوير (25) منزلا بقرية الساحل مركز العدوة فى محافظة المنيا ما بين هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة ودهان وسيراميك وتوصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية والأبواب والشبابيك ضمن مشروع الأورمان لإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجًا.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن جمعية الأورمان بمحافظة المنيا سبق لها ونفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.



وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة المنيا بهدف تذليل جميع العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بأنحاء المحافظة، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة.



حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة وأن الجمعية تخطط فى الفترة القادمة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التى تقدمها الجمعية لأبناء المحافظة غير القادرين.



يذكر أن مشروع إعادة إعمار المنازل أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية العديد من المنازل في محافظات الجمهورية المختلفة، وأن إعادة الإعمار تتضمن أيضًا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر بجانب القطاع الطبي من عمليات القلب والعيون والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والقوافل العلاجية وتقديم العلاج للمرضى مجانا بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، كذلك دعم الأسر والانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

